Почему банки уходят от кредитов?

В последние годы банки активно работают в направлении транзакционного бизнеса, не скрывая свой интерес к этому направлению. «Континент Сибирь» разбирался в ожиданиях и взаимных интересах этого направления как для банкиров, так и для их клиентов.

Примечательно, что ни один из опрошенных «КС» крупных банков, работающих в регионе, не заявил о спаде интереса к некредитным доходам.

В пресс-службе Альфа-Банка отмечают, что доля чистых комиссионных доходов в структуре операционного дохода в последние годы стабильно растет — по итогам прошлого года она превысила одну треть.

«Нашей стратегией предусмотрено увеличение доли комиссионных доходов и в дальнейшем. Комиссионный доход очень ценен для банка, поскольку это безрисковый доход, который в периоды нестабильности в экономике позволяет поддержать прибыльность банка и сохранить устойчивость его бизнес-модели. На рост доли комиссионных доходов влияет активное привлечение клиентов сегмента малого и среднего бизнеса, где востребованы различные расчетные сервисы, кассовое и эквайринговое обслуживание, инкассация. Другие источники комиссионного дохода — операции с валютой и ценными бумагами, транзакционные продукты», — поделились видением своей ситуации в Альфа-Банке.

Директор управления продаж по малому бизнесу Сибирского банка ПАО Сбербанк Наталья Левченко также констатировала, что некредитные доходы в общем объеме доходов корпоративного блока Сибирского банка составляют около 50%, и это направление демонстрирует постоянный рост.

А старший вице-президент банка «Авангард» Сергей Мокрышев и вовсе признался, что некредитные доходы являются основными для банка. По словам собеседника издания, «Авангард» выбрал транзакционную модель развития еще в 2013 году и с тех пор наращивал как перечень услуг, так и клиентскую базу, при этом одновременно снижая кредитный портфель в силу высоких рисков этого рынка и повышения требований к новым проектам. В итоге более четырех лет транзакционные доходы банка превышают все его операционные расходы.

Тренд на популярность комиссионных услуг среди банков характерен далеко не только последний год. По словам директора филиала Уральского банка реконструкции и развития в Новосибирске Ларисы Кучендаевой, связано это с тем, что из-за повышения в 2014 году ключевой ставки кредиты стали недоступны для бизнеса, поэтому, чтобы не терять доход, банки сместили фокус на комиссионный бизнес.

Впрочем, эксперт тут же признает, что в последнее время кредиты вроде бы вновь стали доступны, но драйвером развития банковской системы по-прежнему не являются. Поэтому финансовые организации, включая Уральский банк реконструкции и развития, активно развивают расчетно-кассовое обслуживание, эквайринг и нефинансовые сервисы. По подсчетам Кучендаевой, с начала прошлого и по конец февраля текущего года комиссионные доходы новосибирского филиала составили 28% от объемов прибыли. При этом 63% от общей суммы комиссионных доходов составляют доходы от работы с юридическими лицами — привлечение крупных и средних клиентов на банковские гарантии.

Что нового?

По данным Альфа-Банка, трендом последних лет может служить более сегментированное, «заточенное» под отраслевую специфику, размеры бизнеса и, соответственно, потребности клиента в том или ином наборе услуг и сервисов предложение.

«Мы перешли к формированию предложения по расчетно-кассовому обслуживанию по принципу пакетов услуг. Для клиентов такая модель, на наш взгляд, гораздо более удобна и выгодна: они получают в пакете только те услуги, которые им действительно необходимы в повседневной деятельности, и платят только за них. Так, начинающему бизнесу и стартапам с небольшой и нерегулярной выручкой можно предлагать одни условия, а для устоявшегося бизнеса с активной работой по счету и крупными оборотами — совершенно другие», — поясняют в пресс-службе Альфа-Банка.

По наблюдениям Натальи Левченко, активным спросом среди клиентов пользуются бизнес-карты как способ дистанционного получения денежных средств и безналичной оплаты. Так, в прошлом году количество карт, выданных банком, выросло в два раза, составив 50 тысяч штук. Наталья Левченко также отмечает интерес к различным онлайн-сервисам, в том числе и онлайн-кассам, а также к заключению договоров эквайринга. В этом направлении также наблюдался существенный рост.

Сергей Мокрышев согласен с коллегой, отмечая, что клиентов серьезно интересует замена традиционных расчетов наличными на различные формы безналичных расчетов. Именно поэтому на сегодня важно внедрять мобильный эквайринг, «обратный» эквайринг, «подотчетные» и корпоративные карты, упрощать сервис формирования и подписания платежек в интернет-банке и мобильном приложении. Именно в этом направлении и продвинулся банк. Кроме того, банк развивает интеграционный сервис, связанный с предоставлением информации о контрагентах, бухгалтерскими учетными системами.

Лариса Кучендаева, дополняя коллегу, соглашается, что наиболее востребованной опцией расчетно-кассового обслуживания и драйвером роста комиссионных доходов от сегмента малого бизнеса действительно является эквайринг. Развитие также получило направление интернет-эквайринга: на конец года количество виртуальных терминалов составило 427 штук, что в три раза выше показателей 2017 года. Также активно развивались нефинансовые сервисы для корпоративных клиентов, такие как HR-консалтинг, финансовая диагностика бизнеса, различные партнерские сервисы.

Впрочем, Сергей Мокрышев также отметил еще одну тенденцию — предложения банками сервисов по взаимодействию с госорганами, формированию отчетности и соблюдения сроков исполнения различных обязательств.

Чего еще не хватает клиентам?

По мнению Натальи Левченко, клиенты все больше стремятся уйти в онлайн-каналы, выбирая дистанционное обслуживание — регистрация бизнеса, открытие счета через партнеров или на специальном сайте. При этом клиент по-прежнему требует индивидуального подхода в решении любого его вопроса.

Соглашаясь с коллегой по рынку, Сергей Мокрышев также отмечает, что клиенты больше ориентируются на «коробочные» решения, когда им не нужно разбираться в тонкостях учета, работы технологии, а они получают простые и готовые решения «под ключ». Вторая тенденция, которую отмечает эксперт, — комплексные решения. То есть клиент требует не просто эквайринг, а прием карт, интегрированный с кассовой отчетностью, не просто валютный контроль, а ведение всех контрактов.

По мнению Ларисы Кучендаевой, эквайринг и нефинансовые сервисы, такие как HR-консалтинг или диагностика бизнеса, будут по-прежнему пользоваться у клиентов спросом.

«Принципиально новых продуктов на рынке нет, а уже имеющиеся услуги появились сравнительно недавно, и им предстоит дальше развиваться, — полагает эксперт. — При этом банки ориентируются на сегмент малого бизнеса с точки зрения комиссионных доходов. Для них разрабатываются специальные программы и тарифы. Комиссионные доходы более стабильны и не зависят от макроэкономической ситуации, поэтому у них есть большой потенциал для развития».

Сергей Мокрышев, дополняя коллегу, отмечает, что развитие транзакционного бизнеса — общемировая практика. По его мнению, можно ожидать активного развития системы быстрых переводов, использования биометрических данных (система ЕСИА), новых технологий платежей на основе бесконтактного взаимодействия, QR-кодов, а также использования специальных мобильных приложений.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ИЛЬЯ ШАТАЛОВ, заместитель директора по корпоративному бизнесу регионального центра «Сибирский» Райффайзенбанка:

— Какую долю в бизнесе вашего банка занимают некредитные доходы? Есть ли тренд на рост этой цифры?

— Некредитные доходы корпоративного блока Райффайзенбанка в Сибири за последние два года существенно выросли. Если раньше доход от всех некредитных услуг банка составлял 25–30%, то сейчас — 40–45%, а в отдельные месяцы даже превышал 50%. Поэтому, безусловно, возросший интерес клиентов к таким услугам, как хеджирование и валютно-обменные операции, продукты управления ликвидностью, валютный контроль, факторинг, — это тренд, который будет развиваться.

— Какие новые направления некредитных услуг вы бы могли выделить по итогам 2018 года?

— Я бы выделил два таких ключевых направления. В первую очередь можно назвать такие комиссионные операции, как онлайн-системы конвертации. Как крупные компании, так и средний бизнес активно пользуются электронными торговыми платформами для покупки и продажи валюты по выгодному курсу. Востребованы также программы с расширенным функционалом для крупных сделок. Платформы позволяют компаниям получить лучшие курсы конвертации для любых валютных пар.

Особенностью этого года стали большие объемы редких валют: юани, йены. Интерес к таким валютам проявляют чаще всего крупные экспортеры, которые в последние годы уверенно развиваются, наращивают объемы бизнеса. Отсюда потребность в новых прогрессивных финансовых инструментах, которые могут предложить лишь немногие банки на рынке. Объем операций по направлению валютно-обменных услуг в Сибири вырос более чем в два раза.

Второй большой пул новых некредитных услуг, который в этом году получил развитие, — операции РЕПО и брокерское обслуживание. Этими услугами корпоративные клиенты пользуются как альтернативным способом размещения временно свободной ликвидности компаний. То есть интерес бизнеса смещается с классических депозитов на более сложные инструменты управления инвестициями.

Это направление интересно, например, для компаний, которые накапливают средства для крупной инвестпрограммы или имеют избыточную ликвидность в силу операционного цикла.

— Как меняются потребности клиентов с точки зрения услуг по РКО и другим сегментам транзакционного бизнеса?

— Мы непрерывно анализируем клиентский опыт, получаем обратную связь и меняем свои услуги и процессы на основе такого анализа. Основные пожелания клиентов отражает простая формула: «просто, четко, компетентно». Бизнес ждет от банка простого и удобного интерфейса, прозрачного ценообразования и максимального профессионализма. Сегодня формируется спрос на прогрессивные, сложные финансовые продукты. При этом все услуги банка должны быть технологичными и легкими для клиентов.

В решении такой задачи банку помогают цифровые технологии. Сегодня важно автоматизировать процессы, разрабатывать новые решения, трансформировать всю продуктовую разработку. Для этого необходимо много экспериментировать и тестировать. Все это позитивно сказывается на качестве сервиса, скорости работы и облегчает доступ клиентов к услугам.

— Каков ваш прогноз дальнейшего развития этого направления по итогам года?

— В этом году получат развитие брокерские услуги и сделки РЕПО. Компаниям будут интересны прямой доступ на межбанковский рынок и формирование инвестиционных портфелей ценных бумаг, покупка евробондов.

При этом бизнес может как самостоятельно работать на финансовых рынках, так и привлекать банк как профессионального консультанта в сфере инвестиционно-банковских операций. Если раньше инструментами инвестиционного консалтинга пользовались только федеральные компании, то сейчас все активнее в этой сфере становятся успешные сибирские компании.

По итогам прошлого года сибирская команда добилась настоящего прорыва в этом направлении. Уверен, что рынок будет усложняться и продолжит диджитализироваться.

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