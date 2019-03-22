Банки готовы обеспечить аграриев возможностью заключать сделки по аккредитивам в соответствии с новыми законодательными условиями

В Сибирском банке Сбербанка отметили, что подготовили всю необходимую документацию для работы с сельхозпредприятиями в рамках обновленного постановления правительства РФ № 1528 от 29 декабря 2016 года. По инициативе Сбербанка в октябре 2018 года в документ были внесены поправки, позволяющие использовать в сделках льготного кредитования Министерства сельского хозяйства аккредитивную форму расчетов с поставщиками.

Основу механизма сделки с использованием аккредитива составляет контракт на приобретение товара между сельхозпроизводителем, поставщиком и банком, где банк выступает в роли контролирующего все этапы посредника. Аккредитивная форма расчета предусматривает перечисление денег банком поставщику только после исполнения последним всех обязательств перед сельхозпредприятием и предоставление в банк документов, подтверждающих исполнение контракта. Тем самым гарантируется безопасность расчетов.

«Сибирские сельхозпроизводители давно проявляли интерес к аккредитивной форме расчета в совокупности с льготным кредитованием под программу Минсельхоза. Что вполне объяснимо, ведь в первую очередь это гарант безопасности при совершении крупных сделок», — отметила председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Татьяна Галкина. По ее словам, теперь есть все возможности для использования эффективных инструментов в расчетах между аграриями и поставщиками необходимого им оборудования, техники, удобрений, сырья и других товаров. Ожидается, что первые договоренности по аккредитивам в рамках программы субсидирования Минсельхоза будут реализованы в самое ближайшее время.

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