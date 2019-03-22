В целях совершенствования структуры управления и повышения эффективности региональной сети с 1 мая 2019 года ПАО Сбербанк проведет трансформацию Западно-Сибирского банка путем его перевода в Западно-Сибирское отделение № 8647.

Об этом сообщают в пресс-службе банка. Ожидается, что тюменское отделение № 29 будет закрыто, его структурные подразделения будут переданы в организационное подчинение Западно-Сибирскому отделению № 8647.

Салехардское, Новоуренгойское, Сургутское, Ханты-Мансийское, Западно-Сибирское отделения войдут в состав Уральского банк Сбербанка, Омское отделение — в состав Сибирского банка. Количество отделений для населения и корпоративных клиентов не изменится.

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