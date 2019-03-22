Главного судебного пристава Томской области подозревают в хищении бюджетных денег

Следственный комитет по Томской области возбудил уголовное дело в отношении руководителя регионального управления ФССП. Его подозревают в организации преступной схемы хищения бюджетных средств.

Как рассказали в пресс-службе УФССП по Томской области, уголовное дело в отношении главного судебного пристава по региону возбуждено на основании материалов областного УФСБ. Подозреваемый может быть причастен к хищению чужого имущества с использованием своего служебного положения.

По предварительным данным, начальник УФССП по Томской области организовал преступную схему хищения бюджетных средств ведомства путем незаконного присвоения денег, выделяемых из фонда оплаты труда на премирование подчиненных ему сотрудников. Таким образом, в период с января по декабрь 2018 года подозреваемый присвоил не менее 700 тыс рублей, которые были израсходованы им на личные нужды.

В настоящее время, выполняются следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, также проводится допрос подозреваемого, обыски на его рабочем месте и по месту проживания, допрашиваются свидетели.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте УФССП по Томской области, сейчас ведомство возглавляет Иван Конгаров. Он занимает данную должность с 1 января 2018 года. Имеет классный чин — государственный советник юстиции РФ 2 класса.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что следственный комитет по Кемеровской области возбудил уголовное дело в отношении начальника одного из отделов регионального ГИБДД и его заместителя. Их подозревают в получении взятки за разрешение провозить уголь по дорогам города.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.