В Новосибирске разгорается очередной строительный скандал, в котором оказались замешаны крупные участники рынка. С подачи общественников в горсовете рассматривается очередной проект в зеленой зоне по строительству якобы спортивного комплекса, который со временем плавно перерос в многоэтажный жилой дом с несколькими секциями. Речь идет о парковой зоне левого берега — саде Кирова. «Континент Сибирь» вместе с председателем комиссии по градостроительству Совета депутатов Новосибирска ДМИТРИЕМ ДАМАЕВЫМ разбирался, чем показательна эта ситуация и какие выводы нужно сделать всем заинтересованным сторонам, чтобы конфликт все-таки был разрешен.

Сложившаяся ситуация разбиралась уже в нескольких властных и депутатских кабинетах, в том числе и на специальном совещании с участием членов комиссии по градостроительству, где присутствовал корреспондент «Континента Сибирь». По словам Дмитрия Дамаева, являвшегося инициатором подобного обсуждения, некоторое время назад к нему обратились общественники, которые просили рассмотреть ряд вопросов, касающихся некоторых земельных участков г. Новосибирска, расположенных в рекреационной зоне Р-4 и вынесенных на публичные слушания о смене зонирования. И один из них — в зеленой зоне левого берега, около парка им. Кирова, принадлежащий структуре, аффилированной с ГК «Стрижи». «Я несколько раз обращался к застройщику с просьбой предоставить проект для более детального ознакомления, однако ответа так и не получил, — признался в самом начале разговора Дмитрий Дамаев. — Поэтому совместно с начальником департамента строительства и архитектуры мэрии А. В. Кондратьевым и решили собрать специальное совещание, в ходе которого можно было бы понять, что из себя представляет проект. Схожих скандальных ситуаций в городе предостаточно, и самая последняя из них — вокруг лицея № 22. Мне кажется, нужно ставить вопрос ребром: почему участки, выделенные под спорт, потом оказываются застроены жильем?»

— Спор на этом специальном заседании даже среди членов комиссии был очень жарким. Как вы считаете, с чем это связано?

— Большинство депутатов комиссии представляют различные строительные организации Новосибирска. Поэтому, конечно, всех волнует, почему одни могут взять участок, расположенный в зоне «Р-4» (предназначена для сохранения природного ландшафта, экологически чистой окружающей среды, а также для организации отдыха и досуга населения. Хозяйственная деятельность осуществляется в соответствии с режимом, установленным для лесов зеленой зоны города на основе лесного законодательства и водоохранных зон — на основе водного законодательства. — «КС»), как в рассматриваемой ситуации, а после перевести его в «ОД-1» (общественно-деловая зона общегородского значения, обозначена для обеспечения правовых условий использования и строительства недвижимости многофункционального назначения с относительным ограничением жилых функций. — «КС»), а другим это делать запрещено? В последние годы таких ситуаций в Новосибирске случалось предостаточно, и из-за многих из них разгорались скандалы. Как мне кажется, Новосибирск подошел к той финальной черте, когда нужно четко оговорить правила застройки, причем для всех, иначе никакой более или менее внятной градостроительной политики у нас не получится.

— Правила застройки вроде бы и так оговорены. Разве нет?

— Формально все есть. Но, например, в рассматриваемом случае произошло следующее — в зеленой зоне запланировали спортивный объект. Участок был отдан без торгов компании «Аркетта девелопмент», учредителем которой, по данным ЕГРЮЛ, является совладелец отдельных юрлиц ГК «Стрижи», например, ООО «Промышленно-логистическая площадка «Стрижи-северная». Сам участок был идеальным — ровный, без необходимости выноса коммуникаций. В итоге какое-то сооружение без парковки и подъезда к нему было построено и даже сдано в эксплуатацию, но чисто формально — оно ни дня не работало, поскольку проводить здесь какие-то спортивные мероприятия просто нереально. Теперь этот объект выкуплен, а участок под него предлагают перевести в зону «ОД-1», то есть для строительства уже жилья. Можно сделать вывод, что этот «домик», вероятно, мог быть нужен только для отвода глаз, и все, в том числе и мэрия Новосибирска, с таким вариантом согласились. На заседании некоторые застройщики честно признались, что такая схема вполне рабочая, и в Новосибирске она распространена. Соответственно, возникает вопрос: сколько еще город будет жить, соблюдая только интересы определенных застройщиков? Я считаю совершенно неприемлемым, когда некоторые застройщики достаточно умело используют лазейки в законах, получают лучшие участки в зеленых зонах, а городская власть бездействует.

— По проекту, который представил председатель Совета директоров ГК «Стрижи» Илья Поляков, что все-таки должно появиться в районе сада Кирова? И кстати, как застройщик объяснил свое нежелание делиться с вами информацией о том, что он планирует строить?

— Я три раза просил предоставить проект для ознакомления, однако увидел его только на этом совещании. Впрочем, вопросов к ГК «Стрижи» после того, как они все-таки представили проект, появилось еще больше. Во-первых, меня очень возмутило, что застройщик даже не скрывает, для чего он строил этот «спортивный объект» — только лишь для того, чтобы выкупить землю и построить на ней несколько жилых домов. Во-вторых, я по-прежнему не понимаю, почему мы должны соглашаться с условиями, которые навязывает нам строительная компания? Ей предложили построить только строительный объект, она с условиями согласилась. А теперь получается, если мы откажемся строить на участке жилой дом, то ущемим права застройщика. Как так получается? И наконец, главный нюанс — представители «Стрижей» говорят о том, что на первых этажах будет функционировать фитнес-клуб на общей площади 1300 квадратных метров. Мне кажется, на участке в 0,8 гектара можно было бы построить что-то более существенное в плане спорта и нужное для жителей левого берега. И это должно было быть объектом контроля со стороны власти.

— По вашему мнению, что сейчас должно произойти, чтобы были соблюдены все интересы, и в первую очередь тех жителей, которые в этом районе уже живут?

— Городские власти прекрасно знают, что в этом месте просто нет и не предвидится строительства школы и детских садов. Существующая инфраструктура перегружена настолько, что в некоторых школах всерьез задумываются о переходе на работу в три смены. Я не понимаю, зачем усугублять и без того острую проблему? Местные жители об этом прекрасно знают, а потому, как мне кажется, должны обратиться к мэру Новосибирска с просьбой отстоять именно их интересы, а не застройщика. В конце концов, прецедент лицея № 22 уже есть, и, по всей видимости, подобные истории могут повторяться. Насколько я знаю, общественники собираются подавать жалобу в прокуратуру, что, видимо, в текущей ситуации будет очень кстати.

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