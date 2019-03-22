На заседании Центризбиркома 21 марта члены ЦИК отказались передавать мандат умершего депутата Жореса Алферова кандидату в Президенты России от КПРФ в 2018 году Павлу Грудинину. Депутат Государственной думы от Новосибирской области Вера Ганзя на своём аккаунте в социальной сети Facebook назвала решение ЦИК «мелочной местью».

Вопрос о передаче мандата ушедшего из жизни члена фракции КПРФ в Государственной думе, лауреата Нобелевской премии Жореса Алфёрова, рассматривался на заседании Центральной избирательной комиссии 21 марта. Поскольку Алфёров входил в федеральную часть списка партии, судьбу его мандата должен был решить Президиум ЦК КПРФ, который единогласно предложил стать депутатом директору совхоза имени Ленина, кандидату от партии на выборах 2018 года Павлу Грудинину.

Позицию партии на заседании отстаивала представительная делегация во главе с Председателем ЦК КПРФ Геннадием Зюгановым. Однако, члены ЦИК вновь вспомнили о том, что в 2016 году (когда Павел Грудинин был зарегистрирован кандидатом в Государственную думу по спискам партии в Подмосковье) у него были иностранные счета, закрытые лишь в январе 2018 года, когда он был зарегистрирован кандидатом в Президенты России. «Лично я при наличии таких документов не могу поддержать решение КПРФ. Человек, имевший иностранные финансовые счета при регистрации кандидатом, не может быть депутатом Госдумы», — передают СМИ слова заместителя председателя Центризбиркома Николая Булаева.

Сам Геннадий Зюганов назвал решение ЦИК «позорищем». Остальные члены фракции КПРФ в Государственной думе были с ним солидарны. Так, представитель Новосибирской области Вера Ганзя назвала отказ Грудинину в получении мандата депутата Государственной думы «местью». «Это месть, самая пошлая, самая мелочная месть. Грудинин не идиот — идти в Думу, имея незакрытые счета. Это ложь, которая однажды уже сработала против него. Они даже напрягаться не стали. Выдали ту же самую ложь! Грудинин потребовал предъявить документы, подтверждающие наличие счетов. И этого не сделали. Трусливо прикрылись какими-то сомнительными ксерокопиями», — эмоционально прокомментировала решение ЦИК на своей странице в социальной сети Facebook депутат.

Отметим, что в феврале 2018 года в ходе президентской кампании Павел Грудинин посетил Новосибирск и получил от мэра Анатолия Локтя памятный знак «За труд на благо города».

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.