В Новосибирской области появится концепция управления областной собственностью

Центральной темой заседания комитета по бюджету Законодательного собрания Новосибирской области (ЗС НСО) 20 марта стало рассмотрение вопроса о концепции управления государственной собственностью. Кроме того, депутаты решили ряд организационных вопросов, направив представителей комитета в Агентство инвестиционного развития и Биотехнопарк, и заслушали отчет руководителя Агентства инвестиционного развития НСО Александра Зырянова.

С докладом по вопросу о концепции выступил руководитель департамента имущества Новосибирской области Роман Шилохвостов. Он напомнил, что ранее был принят новый областной закон об управлении государственной собственностью, так что формирование концепции стало закономерным этапом. «Концепция разработана для создания условий эффективного распоряжения государственной собственностью, обеспечения ее доходности и сохранности», — подчеркнул он. По словам Романа Шилохвостова, концепция согласована со Стратегией социально-экономического развития региона до 2030 года. Она будет являться методической основой, необходимой для планирования мероприятий.

Предлагаемая концепция создана, как подчеркнул Роман Шилохвостов, на основе практического опыта, ее структура состоит из восьми разделов. Первый раздел — «Общие положения», как ясно из названия, он будет содержать теоретические основы.

Второй раздел касается характеристики и основных проблем в распоряжении государственной собственностью в Новосибирской области — сведения о составе и стоимости имущества на 1 октября 2018 года (а это более 2 тыс. земельных участков, более 3 тыс. помещений, более 2 тыс. сооружений). Из имеющихся проблем, которые должно устранить практическое применение концепции, Роман Шилохвостов выделил отсутствие полной инвентаризации недвижимости, отсутствие правоустанавливающих документов (эта проблема характерна для 15% собственности Новосибирской области, включенных в реестр). Третий раздел — принципы управления собственностью, четвертый — приоритетные направления.

Отдельно в своем докладе Роман Шилохвостов остановился на определении места в концепции таких объектов, как Агентство инвестиционного развития, Технопарк новосибирского Академгородка, управляющая компания «Биотехнопарк», управляющая компания «Промышленно-логистический парк». Он отметил, что существуют объективные противоречия при определении эффективности деятельности акционерных обществ, принадлежащих Новосибирской области — федеральное законодательство единственным критерием эффективности АО определяет получение прибыли, в то время как в предлагаемой концепции ставятся и другие критерии, в частности, инвестиционная привлекательность таких объектов. Это, подчеркнул он, надо исправить уже на федеральном уровне, при разработке федерального законопроекта «Об управлении государственной собственностью». Роман Шилохвостов заверил депутатов в том, что ежегодно департамент будет отчитываться об эффективности управления государственной собственностью.

Вопрос, который председатель комитета Александр Морозов назвал «важнейшим», вызвал много вопросов и выступлений со стороны депутатов-членов комитета. Член комитета, заместитель директора ООО «СК «ВИРА-Строй» Александр Аксененко выразил уверенность в том, что концепция позволит департаменту сделать управление государственной собственностью более эффективным. Заместитель председателя комитета Ирина Диденко рассказала о той деятельности, которую провела рабочая группа по выработке концепции. «Такой конструктивный диалог, который у нас получился, привел к созданию такого всеобъемлющего документа. Теперь следует актуализировать работу институтов развития, их цели и задачи. Мы бы хотели в решении комитета сделать акцент на незавершенных объектах строительства, чтобы либо как-то использовать их, либо от них избавляться», — отметила депутат. В целом она предложила поддержать концепцию. За это решение члены комитета проголосовали единогласно, теперь концепция при поддержке комитета будет вынесена на сессию Законодательного собрания 28 марта. «Целевые индикаторы должны быть откорректированы, мы надеемся, что те замечания, которые высказаны, будут учтены. Мы слышали, что будут разработаны новые программы, и мы надеемся, что они будут широко обсуждаться с экспертами, общественностью, депутатами Законодательного собрания», — рассказала представителям СМИ Ирина Диденко.

Важным вопросом на заседании комитета стал отчет о деятельности регионального Агентства инвестиционного развития. С докладом выступил глава этой организации Александр Зырянов, отметив, что в 2018 году усилиями его команды в Новосибирскую область было привлечено 4,8 млрд рублей инвестиций (при изначальном плане в 3 млрд рублей). «Основными точками притяжения являлись специализированные инвестиционные площадки, в частности, было подписано три соглашения о размещении на территории ПЛП на сумму 3 млрд рублей», — пояснил Зырянов. Сейчас на этой площадке действуют 18 резидентов (на семь больше, чем в прошлом году).

Другое важное направление работы — создание территорий опережающего социально-экономического развития в моногородах Новосибирской области. Александр Зырянов особо отметил в качестве достижения официальное получение статуса ТОСЭР в марте 2018 года поселком Линево. Председатель комитета Александр Морозов предложил принять доклад Зырянова к сведению, а в мае этого года провести выездное заседание комитета на ПЛП.

«Инвестиционный» блок в повестке дня работы комитета завершился решением организационного вопроса. После того как заместитель председателя комитета Юрий Зозуля сложил полномочия депутата, освободились места представителя Законодательного собрания в неоднократно упоминавшихся на заседании комитета Агентстве инвестиционного развития и Биотехнопарке. По предложению Александра Морозова член комитета Лариса Шашукова была направлена в совет директоров Биотехнопарка, а в Агентство инвестиционного развития — заместитель председателя комитета Валентин Сичкарёв. Так что решения, принятые на заседании комитета по бюджету Законодательного собрания 20 марта, еще повлияют на ситуацию в инвестиционной политике и управлении государственной собственностью Новосибирской области. «Тональность обсуждений изменилась в сторону конструктивного диалога», — сделала вывод заместитель председателя комитета Ирина Диденко.

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