Для завершения строительства лечебного корпуса городской клинической больницы №34 в Новосибирске оценили в 1,2 млрд рублей, что втрое превышает предыдущий расчет, сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов на заседании комитета Законодательного собрания региона 20 марта.

По информации «Интерфакса», строительство лечебного корпуса больницы началось около 30 лет назад. После этого проект трижды замораживали и меняли. На одном из этапов решено было сократить количество этажей с 14 до шести. В последний раз корректировки были сделаны в 2018 году. Тогда на завершение корпуса площадью 7,3 тыс. кв. метров, рассчитанного на 120 коек, было решено дополнительно направить 400 млн рублей.

«Изначально проект предполагал достройку на 400 млн рублей, поэтому мы выделили на 2020-2021 годы такую сумму. К сожалению, по сметам, которые сейчас сданы в экспертизу, стоимость окончания строительства объекта — 1,242 млрд рублей», — сказал Константин Хальзов.

Министр уточнил, что около 530 млн рублей потребуется на строительно-монтажные работы и больше 710 млн рублей на медицинское оборудование.

Ранее Константин Хальзов сообщил, что за последние пять лет в два раза увеличилось количество медицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь в Новосибирской области.

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