В начале 2019 года в правительстве Новосибирской области объявили о запуске одной из самых глобальных программ развития регионального научного центра, известной под названием «Академгородок 2.0». Ее создатели неоднократно указывали на преемственность своего проекта, соотносимого по масштабу замысла и воплощения с идеей научного центра академика Лаврентьева, которая была реализована в конце 50-х годов. Как теоретически и практически соотносятся два проекта Академгородка, разбирался «Континент Сибирь».

Глобальная программа развития Новосибирского научного центра с проектной стоимостью около 0,5 трлн рублей вызывает острые дискуссии с самого своего появления в середине 2018 года. Сейчас ясно, что она подразумевает масштабное обновление научно-исследовательской инфраструктуры: за 2018 год были разработаны десятки планов проектов, ряд постановлений региональных и федеральных правительств, а также были сформированы новые административные ведомства, которые уже курируют или будут курировать программу «Академгородок 2.0». На основании этой работы сторонники реформаторов оценивают работу над проектом как успешную, активную и поступательную. Скептики обращают внимание, что конкретные результаты и достижения в реализации «Академгородка 2.0» невелики, а дальнейшие перспективы проекта весьма туманны.

Трудность в оценке проекта заключается еще и в том, что в России на сегодня не существует сходных по масштабам программ комплексного научного развития, с которыми можно было бы сравнить достижения новосибирских ученых-реформаторов. В данной ситуации целесообразно будет обратиться к историческому опыту (вполне сопоставимому по масштабу и объему вложенных средств) реализации проекта Новосибирского научного центра (ННЦ), созданного в конце 1950-х годов, чтобы оценить то, насколько успешно идет развитие современного «Академгородка 2.0».

Насколько сопоставимы проект Академгородка Лаврентьева 1950-х и проект «Академгородок 2.0»?

Принципы, положенные в основу современного плана развития ННЦ — комплексность научных исследований, концентрация научных учреждений, интеграция науки и образования, активное содействие практической реализации научных достижений, — были совсем не новы, они являлись продолжением лаврентьевских идей. Так, к лету 2018 года преемственность проекта воплотилась даже в выбранном для него названии «Академгородок 2.0», а также в нескольких десятках подпроектов крупных комплексных научных учреждениях с соответствующей социальной и инженерной инфраструктурой.

Кажется, что и реалии в современной России сходны с теми, что сложились 60 лет назад: руководство страны говорит о необходимости экономического рывка, который может быть осуществлен за счет научно-исследовательского развития.

Справка: условный расчет соотношений советского рубля 1957-1961 годов с рублем РФ был сделан на основе соответствующего сопоставления покупательной способности двух валют для розничных предметов быта, а также сравнение стоимости рубля к золоту в 1947-1961 годах и в 2019 году. Полученное условное соотношение: 1 рубль СССР: 300-450 рублей РФ. Данные взяты из Росстат РФ.

Что касается количественных характеристик двух проектов, то, согласно постановлению правительства СССР «Об обеспечении СО РАН» от 15 июля 1957 года, заявленная проектная площадь Академгородка составила 1100 га, сметная стоимость строительства — 500–600 млрд рублей (1598 млн сов. руб.). Выполнить проект предполагалось в течение семилетнего экономического плана за 1959–1965 годы. «В результате реализации проекта Новосибирского научного центра предполагается построить 14 научно-исследовательских институтов, университет, опытный завод, гостиницу, клуб, широкоэкранный кинотеатр, Дом ученых, пять школ, 18 детских садов, больничный комплекс, Торговый центр, стадион, водную станцию, необходимые дороги и коммуникации, а также ряд других объектов», — сообщается в документе.

В свою очередь, по словам министра науки и инновационной политики Алексея Васильева, «Академгородок 2.0» будет располагаться на территории в радиусе 20–30 км от современной Верхней зоны, то есть площадь, которую охватит проект, составит более 125 тыс. га. Суммарная стоимость реализации подпроектов «Академгородка 2.0» составит около 500 млрд рублей. Сумма гигантская, превышающая три годовых бюджета Новосибирской области.

Фактор скорости при создании научного центра

Точкой отсчета при создании идеи Академгородка Лаврентьева следует считать 8 декабря 1956 года. Тогда академики Михаил Лаврентьев и Сергей Христианович направили в ЦК КПСС записку с обоснованием целесообразности создания СО АН в кратчайший срок (1–2 года). Авторы подчеркивали, что при исполнении проекта скорость является крайне важным условием успешного завершения всего предприятия.

Логика руководства СО АН была объяснена в мемуарах Михаила Лаврентьева. «В ситуации 1957 года действительно было важно во что бы то ни стало начать строительство, чтобы «верхи» не передумали. Ведь из истории экономического развития страны хорошо известны случаи, когда решения о сооружении тех или иных объектов принимались, но либо не реализовывались, либо осуществлялись чрезвычайно медленно», — отметил академик.

Усилиями научных и административных структур реализация проекта проходила достаточно быстро. В марте 1957 года в ЦК КПСС поступила записка от руководителей отдела науки, вузов и школ ЦК КПСС по поводу предложений Михаила Лаврентьева и Сергея Христиановича. В ней говорилось о целесообразности создания научного городка на востоке страны. Уже через два месяца состоялось заседание бюро ЦК КПСС по РСФСР, в котором приняли участие представители науки и партии регионов Сибири и Дальнего Востока по размещению научных городков. 18 мая 1957 года было опубликовано постановление ЦК КПСС о создании СО АН. В течение лета 1957 года — весны 1958 года были в основном завершены проектные работы объектов научного центра.

В течение мая–июня 1958 года проект новосибирского Академгородка был последовательно утвержден административной вертикалью СССР, и уже 15 июля правительство Советского Союза выпустило постановление, в котором подробно были изложены характеристики проекта, а также необходимый объем средств для строительства объектов в размере 500–600 млрд рублей, который ранее уже приводил «Континент Сибирь».

Таким образом, от идеи появления научного центра в Сибири до начала ее воплощения в жизнь прошло менее двух лет: согласование идеи лаврентьевского Академгородка с государственными структурами, выделение средств на проектную деятельность заняли полгода, создание проекта — 1 год, утверждение средств из союзного бюджета на строительство Академгородка — 2,5 месяца.

Проектирование «Академгородка 2.0» проходит в несколько ином ключе. В феврале 2018 года президент России Владимир Путин посетил новосибирский Академгородок. Глава государства предложил сибирским ученым разработать комплексный проект развития ННЦ. Конкретные обещания президента были связаны с реализацией одного проекта — синхротрона. В совещании, помимо президента РФ и представителей СО РАН, приняли участие президент РАН Александр Сергеев, помощник президента РФ Андрей Фурсенко и министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков.

Тем не менее 26 февраля на пресс-конференции в Новосибирске руководители СО РАН анонсировали проект комплексного развития территории научного центра Новосибирска, который получил название «Академгородок 2.0». Сроки, которые поставил Владимир Путин сибирским ученым для того, чтобы подготовить и сдать на утверждение правительству РФ документацию по всем разработкам комплекса, — до 30 сентября 2018 года. При этом глава государства выделил несколько проектов, строительство которых является первостепенной задачей: среди них опять прозвучал новосибирский «СКИФ».

В августе 2018 года на новосибирской выставке «Технопром-2018» были представлены 30 уникальных проектов научных центров и объектов социальной инфраструктуры, которые входят в программу «Академгородок 2.0». Присутствующий на выставке Андрей Фурсенко заявил, что проект развития ННЦ готов к новому этапу.

В сентябре 2018 года документация комплекса была направлена в правительство РФ на согласование. 1 декабря 2018 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение «Об утверждении комплексного плана развития СО РАН».

Документ значительное внимание уделил вопросам территориального расположения Сибирского отделения, а также его функциям и задачам. Разрешения на проведение каких-либо конкретных проектных работ и выделения бюджетных средств на проект «Академгородок 2.0» распоряжение не содержало.

В итоге от идеи проекта «Академгородок 2.0» до его утверждения правительством страны прошло 10 месяцев. При этом распоряжение правительства РФ по комплексному развитию СО РАН лишь косвенно связано с проектированием и реализацией проектов, заявленных сибирскими учеными. Какого-либо решения для начала проектных работ и соответствующего финансирования из федерального центра не поступало.

Таким образом, сроки создания и утверждения «Академгородка 2.0» для начала реализации проекта не известны, а сами реформаторы со сроками его выполнения еще не определились. «В 2024 году должен быть завершен первый этап реализации программы «Академгородок 2.0» для ряда проектов. Например, в соответствии с дорожной картой реализации одного из флагманских проектов — ЦКП «СКИФ»: в 2024 году на нем уже должны будут начаться эксперименты. В целом же у каждого проекта свой цикл готовности и запуска. Поэтому я могу твердо сказать, что в 2024 году развитие Новосибирского научного центра не остановится, а будет продолжено», — рассказал «Континенту Сибирь» Алексей Васильев.

Административный ресурс и личные связи руководителей проектов научных центров

Глава СССР Никита Хрущев посещал лаврентьевский Академгородок дважды: в 1959 году во время начала строительных работ, а также в 1961 году во время начала функционирования ННЦ. «Никита Хрущев знал Лаврентьева лично, общался с ним дружелюбно и на себе испытал силу его обаяния. Он был в состоянии оценить патриотический порыв Лаврентьева и его товарищей и поддерживал их, насколько мог», — отмечает последний первый секретарь Новосибирского обкома КПСС, историк Владимир Миндолин.

Михаил Лаврентьев часто обращался к советскому лидеру лично по телефону и по почте. Так, 2 июля 1957 года Лаврентьев написал Хрущеву, что проект еще не прошел все стадии согласования, и заложенные на год 30 млрд рублей (60 млн сов. руб.) не выделены. «Прошу вас, Никита Сергеевич, дать указания об ускорении выхода решения Совмина СССР по Сибирскому отделению АН СССР», — написал Михаил Лаврентьев.

Реакция правящих кругов на письмо председателя СО АН была молниеносной: уже 11 июля 1957 года Совет Министров СССР принял постановление «О мероприятиях по строительству объектов СО АН СССР» по увеличению финансирования строительства объектов городка на 1957–1959 годы.

«В целом верхушка КПСС была высоко мотивирована развивать науку в Сибири, — рассказал Владимир Миндолин. — Объекты СО РАН были включены в титульный список особо важных строек страны в 1958 году».

Строительству Академгородка способствовал не только Никита Хрущев, но и представители других государственных ведомств, с которыми академик Лаврентьев активно общался. «Мы случайно узнали, что закончено создание новой дороги Новосибирск — аэропорт, и сделавшая ее строительная воинская часть будет отправлена на новое место. Я обратился к министру обороны Андрею Гречко (которого знал еще по Киеву) за помощью. Просьба была удовлетворена, и в течение 1958 года мы получили отличную дорогу и внутренние коммуникации», — пишет Михаил Лаврентьев в своих воспоминаниях.

Советская Академия наук в целом поддерживала создание Сибирского отделения, правда, многие скептически были настроены относительно возможного переезда в Сибирь. «СО АН поддерживали тогдашние руководители Академии наук, ставший в 1961-м президентом СО АН Мстислав Келдыш так и вовсе был учеником Лаврентьева, — отмечает Владимир Миндолин. — Для АН много значили авторитетные имена, а сам Лаврентьев пользовался огромным авторитетом в Академии наук».

Проектирование Академгородка было возложено на Московское ведомство — ГИПРОНИИ (Всесоюзный госинститут по проектированию научно-исследовательских институтов и лабораторий АН СССР и союзных республик). По словам Михаила Лаврентьева, привлечение ГИПРОНИИ повышало статус запланированных работ, увеличивало возможности своевременной и качественной реализации.

Одновременно с этим Михаил Лаврентьев пытался выстроить отношения и с региональной властью. Так, 20 января 1958 года академик был единогласно избран членом Новосибирского обкома КПСС. Кроме того, рабочие отношения у СО РАН были выстроены с Новосибирским совнархозом.

Помощь оказывали и другие регионы. «Нет такого промышленного центра, который в той или иной степени не участвовал бы в его становлении — с самых различных предприятий приходят в Новосибирск грузы с короткой надписью: «Новосибирск, Академстрой», — рассказал в 1959 году Михаил Лаврентьев в одном из интервью.

Выход стройки Академгородка на максимальную мощность приходится на апрель 1959 года, когда здесь побывали первый заместитель председателя правительства СССР. «Он внимательно осмотрел стройку, поговорил с учеными и строителями. Через две недели после его отъезда мы узнали, что строительство передано Министерству среднего машиностроения СССР — мощной организации, строившей здание МГУ и многие другие ответственные сооружения», — отметил Михаил Лаврентьев в своих мемуарах.

В итоге получалось, что лаврентьевский Академгородок создавала многоуровневая административная структура: лидер СССР, ЦК партии, ряд союзных и республиканских министерств, региональное руководство, Академия наук, Совнархоз, парторганизации в других регионах.

Современное Сибирское отделение при реализации программы развития испытывает ряд трудностей, которых не возникало у основателей Академгородка. Прежде всего, тесного контакта между президиумом СО РАН и федеральной властью в формате «Лаврентьев–Хрущев» сегодня не существует.

В результате двух визитов Владимира Путина в Новосибирск глава государства со своей стороны обязался выделить средства лишь на строительство синхротрона. 20 декабря 2018 года президенту РФ на большой пресс-конференции был задан вопрос журналисткой из Новосибирска о том, будет ли федеральный бюджет выделять средства на социальную инфраструктуру в рамках «Академгородка 2.0». «Первая задача федерального центра — выполнить свои обязательства, связанные с установками, которые дают Академгородку толчок к развитию и возможность заработать деньги на высоких технологиях», — ответил Владимир Путин, подтверждая неизменность своей позиции в данном вопросе.

При реализации проекта «Академгородок 2.0» отношения сибирских ученых и других профильных федеральных структур, таких как Правительство РФ, Министерство науки и высшего образования РФ и РАН, не отличаются результативностью, носят во многом рекомендательный и совещательный характер, отсутствует конструктивный диалог. Так, например, Дмитрий Медведев за более чем годовую историю проекта «Академгородок 2.0» ни разу публично о нем не говорил, как и президент РАН Александр Сергеев, несмотря на то что они оба являются кураторами проекта развития ННЦ.

25 января 2019 года в Новосибирск прибыл Михаил Котюков, чтобы встретиться со студентами и сотрудниками институтов СО РАН. Хотя министр отметил, что проект «Академгородок 2.0» будет выполнен в ближайшие шесть лет, его выступления в НГУ и Доме ученых СО РАН были целиком посвящены национальному проекту «Наука» за Уралом: НОЦ, установки класса «мегасайнс», открытие новых лабораторий.

Гораздо лучше обстоят дела с административным ресурсом в регионе. Проект курирует губернатор Новосибирской области Андрей Травников, создавший для этого профильное региональное министерство науки, которое возглавил бывший сотрудник СО РАН.

Для реализации «Академгородка 2.0» 7 февраля региональным правительством был создан совет по науке и инновациям. «Задача совета — создать систему управления этим проектом», — подчеркнул заместитель губернатора Новосибирской области Андрей Жуков. В совет вошли губернатор и ряд его заместителей, а также представители руководства СО РАН. Параллельно проработка ряда проектов «Академгородка 2.0» продолжается: по словам сотрудников СО РАН, окончательный вариант синхротрона «СКИФ» будет готов к осени 2019 года.

Поддержку «Академгородку 2.0» обещали оказать в Новосибирском отделении партии «Единая Россия» в связи со своим проектом «Локомотивы роста». «Подобную проектную деятельность поддерживают все члены партии «Единая Россия», понимая, что это не только поручение президента страны, но и огромный массив средств, привлекаемый в регион: в рамках «Академгородка 2.0» институты СО РАН разработали ряд проектов стоимостью около 500 млрд рублей. Эти деньги будут выделяться по мере согласования проектов», — отметил депутат Законодательного собрания Новосибирской области Валентин Сичкарёв.

Однако недостаток средств для выполнения столь масштабного проекта ощущается на региональном уровне. Так, проектировать концепцию «Академгородка 2.0» будет новосибирская фирма «Концепт-проект», параллельно проектные работы предполагается формулировать силами общественности, что означает бесплатно.

Для СО РАН реализация замысла осложняется еще и процессом лишения оперативного управления над академическим имуществом в Академгородке, которое приносит СО РАН 400 млн рублей ежегодно.

Таким образом, пока по масштабу административных ресурсов, реально участвующих в реализации «Академгородка 2.0», проект является в большей степени региональным, нежели «стройкой пятилетки», каким был Академгородок Лаврентьева.

Документальное сопровождение проекта

При создании лаврентьевского Академгородка документы по выполнению проекта носили сугубо инструментальный характер. Правительство СССР разрабатывало постановления с предписанием конкретных мер, которые исполняла власть нижних уровней. СО АН отслеживало ошибки при реализации постановлений и в случае необходимости обращалось в правительство СССР или главе государства, минуя промежуточные уровни, это позволяло выполнять проект достаточно быстро.

Гораздо сложнее ситуация с документами, связанными с проектом «Академгородок 2.0». Здесь принципиально важны два документа: план развития Новосибирского научного центра как территории с высокой концентрацией исследований и разработок («Академгородок 2.0») и национальный проект «Наука».

Первый документ — программа «Академгородок 2.0» — был разработан коллективами крупнейших институтов СО РАН в середине 2018 года. Конкретное число разработанных проектов и степень проработанности каждого из них точно установить невозможно. По словам представителей СО РАН, проекты выражают скорее пожелания институтов, чем запросы государства. «Сказать, что в рамках программы «Академгородок 2.0» есть 30 полностью разработанных и готовых к реализации проектов, только дайте деньги, — не совсем правильно. Это длительный процесс», — отмечает Алексей Васильев. Тем не менее точно известно, что «СКИФ» получит финансирование, а Центр гентехнологий СО РАН может их получить по конкурсу.

В информационной брошюре о программе «Академгородок 2.0», выпущенной правительством Новосибирской области, проекты перечислены без источников финансирования, а это значит, что для их реализации подразумевается использование средств либо из федерального бюджета, либо от частного инвестора.

Понимание того, почему одни проекты «Академгородка 2.0» получат федеральные средства, а другие нет, демонстрирует содержание нацпроекта «Наука», который имеется в распоряжении «Континента Сибирь».

Во-первых, нацпроект, в отличие от проекта «Академгородок 2.0», имеет четко установленное государственное финансирование и обозначенные сроки, выделяемые средства расписаны для каждого подпроекта. Кураторами проекта выступают заместитель председателя правительства Татьяна Голикова и Михаил Котюков. Стоит отметить, что представители РАН в руководстве нацпроекта не участвуют.

Во-вторых, федеральные средства, которые прописаны в бюджете до 2024 года составляют 404,8 млрд рублей (а также около 231,2 млрд рублей внебюджетные средства). Подобные средства были привлечены в лаврентьевский Академгородок в свое время. В-третьих, по нацпроекту предполагается создание трех синхротронов к 2024 году за счет средств федерального бюджета, при этом на создание и реализацию других масштабных проектов (три геномных центра, четыре международных математических центра, 15 научно-образовательных центров, новые научные лаборатории и проч.) средства будут выделяться по результатам конкурсного отбора.

Таким образом, анализ представленных документов позволяет сделать вывод о том, что проект «Академгородок 2.0» является программой, созданной сибирскими учеными в одностороннем порядке, и реализация его проектов будет напрямую зависеть от того, будут ли проекты новосибирских ученых одерживать победы в конкурсах нацпроекта «Наука».

Например, проект Центра генетических технологий, который курирует Институт цитологии и генетики (ИЦиГ СО РАН), стоит более 20 млрд рублей, первым этапом его реализации станет создание центра геномных исследований стоимостью 1–2 млрд рублей в рамках нацпроекта «Наука» (всего на создание трех геномных центров в стране будет выделено 12,2 млрд рублей). Вопрос об источнике финансирования остальной значительной части проекта — более 18–20 млрд рублей — остается открытым.

По степени разработки, реальному административному и материальному ресурсу нацпроект «Наука» гораздо больше сопоставим с лаврентьевским Академгородком, чем «Академгородок 2.0». Однако здесь следует выделить два важных нюанса, которыми нацпроект «Наука» не обладает: во-первых, он направлен на создание научных объектов по всей стране, что противоречит лаврентьевскому принципу высокой концентрации научных объектов. Во-вторых, нацпроект «Наука» не подразумевает создания социальной инфраструктуры в строящихся научных центрах, что может поставить под угрозу обеспечение строящихся научных установок квалифицированными специалистами.

Важность комплексного развития проекта: не только научные, но социальные объекты

В свое время с проблемой недостаточного обеспечения социальными объектами и жильем столкнулись создатели лаврентьевского Академгородка. Поскольку в течение 1957–1959 годов научные объекты находились в приоритете стройки, в Верхней зоне Академгородка первый жилой дом, исходя из данных архива СО РАН, был заселен в марте 1959 года.

Более двух лет многие ученые работали и жили в бараках. К их числу, например, принадлежал ИЦиГ СО АН. «Тяжелыми остаются жилищные условия. Эти трудности вызывают у ряда сотрудников упаднические и панические настроения. Некоторые, пока очень немногие собираются уехать из института, из Новосибирска», — отметил на партсобрании сотрудник института Рудольф Салаганик.

Ситуация с вводом в эксплуатацию жилья и социальной инфраструктуры к 1959 году встала достаточно остро. «Мы вынуждены принять убийственное для нас решение — до мая 1960 года прекратить всякое пополнение институтов и комплектование. Мы послали в правительство отказ от молодых специалистов, нам выделили 500 человек, потому что у нас негде жить», — заявил 21 октября 1959 года на третьей партконференции Советского района Новосибирска зампредседателя президиума СО АН Тимофей Горбачев.

В начале 1960 года СО АН совместно с руководством СССР приняло оперативные меры по созданию необходимого жилищного комплекса Академгородка. «За 10 месяцев 1960 года было введено в эксплуатацию (помимо научных объектов) три школы, три детских сада, две столовых, 10 магазинов, семь жилых домов», — доложил в декабре 1969 года первый секретарь районного комитета КПСС Марти Чемоданов. Он отметил, что население научного городка составило 28,5 тыс. жителей, на каждого из которых в среднем приходится 9,5 кв. метров площади.

Решение жилищного вопроса в рамках проекта «Академгородок 2.0» также имеет другие трудности. В федеральной повестке этот вопрос пока не затрагивается: как ранее отмечал «Континент Сибирь», президент РФ неопределенно ответил на вопрос о поддержке строительства социальной инфраструктуры в ННЦ, нацпроект «Наука» ее также не учитывает.

В декабре 2018 года в администрации Советского района прошли общественные слушания по проекту «Академгородок 2.0». Жители района высказали мнение о том, что Советскому району сейчас нужнее больницы, школы, жилье, дороги, а только потом уже научные центры. Представители СО РАН ответили, что социальная инфраструктура в проекте присутствует, однако какие-либо статистические данные известны отрывочно. Так, 31 января 2019 года, выступая на сессии Законодательного собрания Новосибирской области, Андрей Травников сообщил, что при реализации проекта «Академгородок 2.0» будет построено шесть школ и пять детских садов. Сроки строительства губернатор Новосибирской области не уточнил.

Отметим, что важной проблемой жилищного вопроса в современном Академгородке является не только количество жилья, но и стоимость, которая часто оказывается непосильной для работающих здесь научных сотрудников.

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