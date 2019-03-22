Поручители проекта красноярского ТЦ «ПокровSky» могут быть признаны банкротами

Поручители проекта красноярского торгового центра «ПокровSky» могут быть признаны банкротами. Ранее процедура наблюдения введена в отношении инвестора проекта. Эксперты полагают, что причиной проблем стала высокая конкуренция между торговыми центрами в городе.

ВТБ направил в арбитражный суд Красноярского края иск о признании банкротами ООО «Покровскай» и ООО «Мэджик Лэнд». Эти компании выступали поручителями ООО «Сибирский инвестор» при строительстве торгового комплекса «ПокровSky» в красноярском микрорайоне Покровский.

На строительство ТЦ инвестору от ВТБ была открыта кредитная линия с лимитом 770 млн рублей. Поскольку должник выполнял свои обязательства с нарушениями, 27 декабря прошлого года в отношении «Сибирского инвестора» была введена процедура наблюдения. После этого кредитор потребовал от поручителей погасить задолженность, которая с учетом неустойки достигла почти 782 млн рублей, однако этого не произошло.

Согласно данным картотеки арбитражных дел, к моменту сдачи материала решение по иску в отношении ООО «Покровскай» принято еще не было, а заявление по «Мэджик Лэнду» суд принял к производству и назначил заседание на 12 апреля.

ТЦ «ПокровSky» был введен в эксплуатацию в 2016 году. В начале нынешнего года появилась информация, что часть торговых площадей комплекса выставлена на продажу. За 23,7 тыс. квадратных метров организаторы рассчитывали выручить около 950 млн рублей. Позднее продать за 600 млн рублей пытались и расположенный на территории центра детский развлекательный парк MagicLand площадью 8,5 тыс. квадратных метров с 12 аттракционами и более 100 игровыми автоматами. Однако нет информации о том, чтобы кого-то из потенциальных покупателей заинтересовали такие предложения.

Руководитель отдела коммерческой недвижимости риелторской компании «Аревера» Татьяна Толкачева считает, что проблемы «ПокровSky» могут быть связаны с высокой конкуренцией среди ТЦ в этом районе. «Мы не занимаемся площадями непосредственно в торговых центрах, но по имеющейся информации, ситуация между разными точками заметно различается. Например, в ТЦ «Планета» стоит очередь из потенциальных арендаторов, и похожая ситуация в других торговых центрах. Если же говорить о ТЦ второго эшелона, таких как «Спасский», «Славянский» или тот же «ПокровSky», то в них есть площади, которые простаивают без арендаторов. И если первые два находятся довольно разрозненно, то последний построен в районе с высокой конкуренцией среди торговых центров, и этой конкуренции, видимо, не выдерживает. Опять же, многие местные предприниматели сегодня стремятся брать в аренду отдельно стоящие помещения, а площади в ТЦ интересны крупным сетевым брендам. Но список таких компаний, представленных в Красноярске, не безграничен, и на все торговые центры их может просто не хватать», — рассуждает она.

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