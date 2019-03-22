Традиционные торжества провело новосибирское МУП «Горводоканал» 16 марта, отметив День работника жилищно-коммунального хозяйства. Крупнейшему коммунальному предприятию города в этом году исполняется 90 лет.

Датой рождения «Горводоканала» является май 1929 года, когда была введена в эксплуатацию система новосибирского водопровода. К 90-летию предприятие подошло, что называется, в полной боевой готовности: полностью реконструированы сооружения биологической очистки второй очереди очистных сооружений канализации, проведена плановая реконструкция Главной насосной станции. На 100% обновлено оборудование цеха механического обезвоживания осадка. Весь образующийся осадок в объеме более 6 тыс. куб. м/сут. обезвоживается в цехе механического обезвоживания, уменьшаясь в 10 раз, и утилизируется экологически безопасным способом на площадки депонирования. Это лишь малая часть тех проектов, что предприятие реализовало за последние годы.

В начале декабря прошлого года «Горводоканал» в седьмой раз стал победителем всероссийского конкурса «Лидер природоохранной деятельности в России», в номинации «За экологическую ответственность» — это не только престижная награда, но и завершение реализации второй по счету инвестиционной программы предприятия и разработка третьей.

Новосибирск — это второй город России наряду с Санкт-Петербургом, вся питьевая вода в котором обеззараживается ультрафиолетом, так что воду из-под крана в нашем городе можно пить без риска для здоровья.

Руководство предприятия подчеркивает, что главная ценность «Горводоканала» — это люди. Поэтому каждую весну в День работника жилищно-коммунального хозяйства предприятие проводит мероприятие для работников, подводятся итоги, награждаются лучшие сотрудники. В 2019 году праздник состоялся на площадке очистных сооружений канализации, расположенных неподалеку от поселка Кудряши. Для того чтобы поздравить работников «Горводоканала» с профессиональным праздником и вручить награды особо отличившимся, сюда приехали мэр Новосибирска Анатолий Локоть, заместитель министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Андрей Михайлов, руководитель Департамента ЖКХ и энергетики мэрии Новосибирска Дмитрий Перязев, председатель комиссии по городскому хозяйству Совета депутатов Новосибирска Игорь Кудин.

Перед началом торжества директор МУП «Горводоканал» Юрий Похил показал Анатолию Локтю новую, приобретенную уже в этом году технику. Даже не будучи специалистом в коммунальной сфере, можно было отметить разнообразие техники на службе предприятия: фургоны для аварийно-ремонтных бригад (автомобили повышенной проходимости, которые позволяют быстро добраться до любой аварии), экскаватор JCBJS, экскаватор-погрузчик JCB 3CX. Многие работники предприятия приехали с детьми, а те с большим удовольствием изучали кабины и ковши экскаваторов. «Наше предприятие всегда ставило перед собой цель — идти в ногу со временем, а для этого наличие современной спецтехники в автопарке просто необходимо. Сегодня «Горводоканал» — современный, высокооснащенный, стабильно работающий технологический комплекс с коллективом профессионалов, готовый решать стоящие перед ним задачи в жизнеобеспечении города», — подчеркнул Юрий Похил.

Зазвучала торжественная музыка — церемония празднования официально началась. «Вот и еще один год у нас за спиной. Годы летят, но неизменным остается наше умение работать, наше с вами мастерство и надежность. Предприятие сохраняет свои традиции по созданию передовых условий в отношении как внедрения технологий, так и обновления парка машин и механизмов. Мы учим персонал, создаем условия для повышения культурного, спортивного уровня наших работников», — выступил со вступительной речью Юрий Похил. Руководитель «Горводоканала» поблагодарил собравшихся за совместный труд, после чего выступил Анатолий Локоть. «Меняется погода, меняется климат, но неизменно только одно — качество работы «Горводоканала», самого мощного муниципального предприятия Новосибирска, обеспечивающего город жизнью и развитием. Прирастают новые кварталы, увеличивается численность города — на 65 тысяч человек за пять лет стало больше новосибирцев, и это только по официальным данным. Без воды, без канализования стоков представить себе то гигантское строительство, которое сегодня ведется в Новосибирске, не представляется возможным», — отметил важность работы предприятия глава города. Мэр особо подчеркнул, что за пять лет специалисты «Горводоканала» ни разу не подвели новосибирцев, да и не только жителей города. Водой, которая проходит через систему предприятия, пользуются жители Краснообска, Оби, приезжающие на работу в областной центр жители Бердска и Искитима — короче говоря, все те, кто проживает в Новосибирской агломерации. «В основе всего лежит ваш труд. Какие бы сложности не происходили, «Горводоканал» всегда выправит ситуацию, сделает как надо, и Новосибирск не будет чувствовать сложностей», — оценил достижения предприятия Анатолий Локоть.

Началась церемония награждения. Первой почетную грамоту мэрии Новосибирска получила Оксана Литвиненко, микробиолог лаборатории водопровода. Среди награжденных — мастера цехов, электрогазосварщики, слесари, такое разнообразие наглядно показало разветвленность структуры предприятия, ее сложность. При этом, как подчеркнул Андрей Михайлов, специфика работы в жилищно-коммунальном хозяйстве заключается в том, что специалисты в этой сфере редко слышат слова благодарности. «Но «Горводоканал» — то предприятие, которым гордится не только Новосибирск, но и Новосибирская область. Хорошо, что существует настолько высокопрофессиональный коллектив, за стабильным водоснабжением и водоотведением стоит ваш труд. Хотелось пожелать вам стабильности и устойчивости, дальнейших успехов и процветания», — отметил заместитель министра ЖКХ Новосибирской области. Андрей Михайлов вручил награды областного правительства руководству и работникам «Горводоканала», среди награжденных — Юрий Похил.

Председатель комиссии по городскому хозяйству Совета депутатов Новосибирска Игорь Кудин рассказал, что на заседаниях его комиссии работа коммунальных структур города часто подвергалась критике, но ни разу ни депутаты, ни жители не высказали претензий к «Горводоканалу» — в его практике это приятное исключение. «Я ни разу не сталкивался с жалобами в адрес вашего замечательного предприятия: предложения были, жалоб — нет. Почему? Потому что у вас коллектив работает надежно, работает как единое целое, как машина. И мы не зря говорим, что в Новосибирске самая лучшая вода в стране. Мы можем застраивать целые микрорайоны — и у нас есть уверенность, что сети водоснабжения будут сделаны вовремя, с высокой степенью надежности», — отметил в своем поздравительном слове депутат. Он вручил благодарственные письма за подписью председателя Совета депутатов Новосибирска Дмитрия Асанцева.

От мэрии, помимо Анатолия Локтя, «Горводоканал» приехал поздравить руководитель департамента ЖКХ и энергетики муниципалитета Дмитрий Перязев. Он рассказал, что до того, как возглавить департамент, много поработал «в полях», и признался, что в этот период жизни немного сожалел о том, что не был связан с коллективом «Горводоканала». «Я многих из вас знаю лично, в том числе — среди награждаемых. Мы немножко вам завидовали, если честно, когда я работал в тепловых сетях, — не могу сказать, что мы работали плохо, но вы всегда были на шажочек, на полшажочка всегда впереди — техника была лучше, коллектив был сплоченнее, профессионализм преобладал. Вы были лучшие! Примите слова благодарности, мы с вами знаем, как тяжело бывает порой, когда ночь, мороз, но надо устранить дефект, ликвидировать аварию», — признался Перязев.

Отвечая на вопросы представителей СМИ, Юрий Похил отметил, что для него главное в этот день — подчеркнуть особую роль тружеников. «Их работа очень важна и ценна. Благодаря труду такого коллектива Новосибирск считается одним из лучших в стране по качеству и надежности городского водоснабжения. На таких мероприятиях работники становятся ближе друг другу, это помогает в работе», — подчеркнул он. По словам Похила, вложения в человеческий капитал, обновление техники, оборудования предприятия — все это приносит свои плоды. Если 20 лет назад ликвидация аварии в срок от одних до трех суток (со всеми «прелестями» вроде отключения водоснабжения) считалась нормальным явлением, то сегодня в большинстве случаев устранение повреждений на водопроводных сетях проходит без отключения абонентов от воды. Юрий Похил отметил, что если говорить о качестве, то нельзя запускать какой-то из элементов системы, не обращать на него внимание. Высокий уровень управленческих решений, высокий уровень автоматизации, открытость и прозрачность деятельности (предприятие каждый год публикует декларацию о качестве питьевой воды) — вот что, по его мнению, определяет деятельность «Горводоканала» в год его 90-летия.

Профессиональный праздник работники «Горводоканала» отметили дружно, по-товарищески: каждый нашел себе место. Дети охотно участвовали в представлении ростовых кукол, играх и конкурсах, исследовали технику, на которой работают их родители. Взрослые в свою очередь «зажигали» под казачьи песни в исполнении ансамбля «Дружина», состязались в кидании валенков. Конечно, трудно было представить праздник под открытым небом без горячего чая и вкусной гречневой каши.

Но главный способ согреться в этот день — это спортивные состязания: лыжная эстафета и командирская гонка, битвы на подушках и покорение столба, перетягивание каната и «веселые старты». То, что здесь любят спорт, на своем примере показал победитель соревнований по покорению столба — начальник смены Семен Мельник. «Сам спортсмен — легкая атлетика, лыжи, раньше боксом занимался, но на столб никогда раньше не лазил. Думал побороться за третье место, но так получилось, что первым залез. Доли секунды решили многое. Забава травмоопасная, конечно, можно содрать себе кожу на частях тела, долго будет заживать. Но я решил: если уже все равно будет ободранной кожа, значит, надо выжимать по полной», — рассказал он корреспонденту «Континенту Сибирь».

Неудивительно, что люди, которые привыкли «выжимать по полной», оказались в коллективе «Горводоканала». К своему 90-летию предприятие показывает себя эффективно функционирующей организацией с дружным коллективом, достижения которой признают на самом высоком уровне. Мероприятие 16 марта это в очередной раз показало.

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