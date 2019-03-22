Власти Томской области через суд хотят расторгнуть договор с арендатором леса

Департамент лесного хозяйства Томской области обратился в арбитражный суд с иском к компании «Лестех» о расторжении договора аренды, а также взыскании задолженности по арендной плате и неустойки.

Согласно информации, размещенной на сайте правительства Томской области, основанием для предъявления региональным департаментом лесного хозяйства к компании «Лестех» требования стали многократные нарушения обязательств. Так, арендатор более двух раз подряд допустил просрочку внесения платежей по договору. В результате этого, у компании образовалась задолженность по платежам в размере более 400 тыс рублей.

Стоит отметить, что арендованный компанией лесной участок находится в Улу-Юльском лесничестве Томской области и предоставлен организации для заготовки древесины.

По данным пресс-службы правительства Томской области, всего с начала 2019 года к производству от департамента лесного хозяйства принято 5 исковых заявлений о расторжении договоров аренды и взыскании задолженности по арендной плате и неустойки. А в 2018 году по аналогичной причине были расторгнуты 10 договоров с арендаторами лесных участков.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что департамент лесного хозяйства Томской области начал процедуру расторжения договора аренды лесов с международной инвестиционной компанией Цзинье. Причиной тому стали нарушения лесного законодательства.

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