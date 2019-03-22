Почему УФАС возбудило дела в отношении мусорных операторов и минэкологии Красноярского края?

Управление федеральной антимонопольной службы возбудило дела в отношении мусорных операторов и минэкологии Красноярского края. Их подозревают в нарушении ФЗ о защите конкуренции и даже картельных сговорах. Операторы с претензиями не согласны, но наблюдатели говорят, что в отношении мусорной реформы действительно есть много вопросов.

Управление ФАС по Красноярскому краю возбудило шесть дел в отношении мусорных операторов и краевого министерства экологии и рационального природопользования. Их подозревают в сговоре и нарушении федерального закона о защите конкуренции, заявил на пресс-конференции заместитель руководителя управления антимонопольной службы Олег Харченко. Среди фигурантов он назвал ООО «Росити-2000», ООО «Аэросити-2000» и ООО «Планета-Сервис», ООО «РостТех», ООО «Вторичный ресурс», «ЭкоресурсГрупп».

В ведомстве утверждают, что «Планета-Сервис» при проведении отбора предоставила поддельные банковские гарантии фактически ликвидированного Бинбанка, и ни в каких реестрах эти документы не значатся. А при оплате за услуги оператора «РостТех» деньги фактически перечислялись на счет «Экоресурса».

«Здесь какие картели, соглашения, мутные схемы — со всем этим приходится разбираться. Сейчас пошли жалобы от конкретных юридических лиц и торговых сетей на то, что в договорах устанавливаются дискриминирующие условия, кратные увеличения платы. Нам придется, скорее всего, остаток весны и все лето заниматься сложившейся ситуацией», — рассказал Олег Харченко.

Замглавы УФАС добавил, что не встречал информации о том, чтобы нарушения таких масштабов были зафиксированы в других регионах РФ, и здесь «все гораздо серьезнее».

От компании «Планета-Сервис» на письменный запрос «Континента Сибирь» к моменту сдачи материала в печать ответа не последовало. Не смогли дать комментарии и в «РостТехе». При этом интересно, что при звонке в приемную «РостТеха» автоответчик предлагает выбрать в тоновом режиме между этой компанией и «Экоресурсом». Впрочем, ранее в интервью местным СМИ директор «РостТеха» Евгений Шепелев отверг претензии УФАС, назвав их «глупостью», и сообщил, что компания готовит письменный ответ в антимонопольное ведомство.

Депутат городского Совета Красноярска и представитель экологической общественности Сергей Шахматов рассказал, что ситуация вокруг мусорной реформы вызывает вопросы, а жалобы со стороны избирателей поступают в его адрес регулярно.

«Я не готов говорить об обоснованности претензий, которые озвучил УФАС, но вопросы в этой сфере действительно есть. Жалобы от жителей к нам идут, и в больше всего вопросов связано с частным сектором. Мы помним, что с начала года, когда реформа только началась, была проблема с мусорными завалами. Сейчас она постепенно решилась, но вопросы к операторам все равно возникают. Поэтому в горсовете мы создали специальную рабочую группу по мусорной реформе. В середине апреля мы пригласим представителей всех операторов отчитаться о работе в первом квартале. После этого уже можно будет делать выводы о ходе реформы и принимать какие-то решения. Сейчас это делать было бы преждевременным. Хотя если к тому моменту будут уже какие-то результаты расследований УФАС, они будут очень своевременны для предметного разговора на этом заседании рабочей группы», — объяснил парламентарий.

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