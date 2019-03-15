Евгений Ерманюк назначен врио директора Института гидродинамики СО РАН. Информация об этом появилась на сайте СО РАН 15 марта.

В Институте гидродинамики СО РАН «Континенту Сибирь» сообщили, что прежний директор учреждения Сергей Головин уволен. Относительно причин увольнения информации пока не поступило.

До назначения Евгений Ерманюк работал в отделе прикладной гидродинамики — лаборатории экспериментальной прикладной гидродинамики Института гидродинамики СО РАН.

Напомним, что 4 марта уход Сергея Головина широко освещался в СМИ, его отставку связывали с наличием у него двойного гражданства. Тогда в Институте гидродинамики эту информацию опровергли, в учреждении «Континенту Сибирь» сообщили, что какого-либо документального подтверждения увольнения директора в институт не поступало.

Ранее на заседании президиума СО РАН при обсуждении кандидатур участников в комиссию по академическому имуществу члены президиума проголосовали против участия в структуре экс-председателя СО РАН Александра Асеева с разницей в 2 голоса.

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