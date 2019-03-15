СО РАН: «В Институте гидродинамики сменился директор»

Павел Процюк
 
Врио директора Института гидродинамики им. Лаврентьева Евгений Ерманюк. www.sbras.ru

Евгений Ерманюк назначен врио директора Института гидродинамики СО РАН. Информация об этом появилась на сайте СО РАН 15 марта.

В Институте гидродинамики СО РАН «Континенту Сибирь» сообщили, что прежний директор учреждения Сергей Головин уволен. Относительно причин увольнения информации пока не поступило.

До назначения Евгений Ерманюк работал в отделе прикладной гидродинамики — лаборатории экспериментальной прикладной гидродинамики Института гидродинамики СО РАН.

Напомним, что 4 марта уход Сергея Головина широко освещался в СМИ, его отставку связывали с наличием у него двойного гражданства. Тогда в Институте гидродинамики эту информацию опровергли, в учреждении «Континенту Сибирь» сообщили, что какого-либо документального подтверждения увольнения директора в институт не поступало.

Ранее на заседании президиума СО РАН при обсуждении кандидатур участников в комиссию по академическому имуществу члены президиума проголосовали против участия в структуре экс-председателя СО РАН Александра Асеева с разницей в 2 голоса.

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