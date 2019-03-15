Новосибирский бизнесмен Александр Бойко не сдержал слез по поводу качества образования в регионе

Президент «ТС групп», известный новосибирский предприниматель Александр Бойко 14 марта представил проект строительства школы в непосредственной близости жилого комплекса «Жуковка», реализацией которого сейчас занимается. Свое видение школы «для лидеров» бизнесмен представил в рамках подписания договора с представителями гостиничной группы Wyndham. Подробности — в репортаже корреспондента «Континента Сибирь».

Александр Бойко известен Новосибирску реализацией нескольких крупных проектов, в том числе и строительством пятизвездочной гостиницы Marriott, расположенной в центре города. По его словам, идея создания школы будущего появилась, когда случились проблемы с поиском подходящего образовательного учреждения для его внучки. Всегда очень спокойный Бойко рассказывал о том, как удалось выйти из сложившейся ситуации, со слезами на глазах. По его словам, во внешне успешных городских школах много подводных камней, из-за которых дети не хотят учиться. Чувствовалось, что эта проблема стала для него не просто злободневной, а личной, которую он во что бы то ни стало должен решить.

По словам Бойко, рассматриваемый проект переживает последние стадии корректировки, после чего можно будет приступать к его реализации. Бизнесмен полагает, что если реализуется оптимистичный сценарий, то строительство начнется уже в будущем году. Идею появления школы на 500 человек и образовательного центра для переподготовки педагогического персонала, причем не только из Новосибирска, но и других городов России, уже поддержал губернатор Новосибирской области Андрей Травников. По словам бизнесмена, сейчас решается вопрос, в каком формате отношений будет реализован проект – в рамках государственно-частного партнерства, или когда государство компенсирует часть затрат на строительство.

Предварительная стоимость всего проекта – более полутора миллиардов рублей. Сам Бойко полагает, что школа не должна работать в формате обычной государственной. Правильнее, если в ее развитие будут привлекаться частные инвестиции, то есть средства родителей, но при этом должен быть определенный процент бесплатных мест для одаренных детей. По словам бизнесмена, это общемировая практика, и она применяется уже много лет достаточно успешно.

Опять-таки по оптимистичному сценарию школа должна открыть свои двери для учащихся уже через два года. Однако бизнесмен предупредил, что на всякий случай «берет еще год на разгильдяйство», а потому не исключает возможности ее открытия в сентябре 2022 года.

Пока Бойко не стал говорить, будет ли работать школа под каким-то международным брендом или самостоятельно. Однако уверил, что качество ее образования будет оцениваться только по системе международной классификации.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.