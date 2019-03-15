Квартиру известного писателя в Новосибирске продают за 10 млн рублей

Четырехкомнатную квартиру с «интересной» планировкой выставили на продажу в доме на ул. Ленина, 50 почти за 10 млн рублей. Ранее в ней жил известный советский писатель и журналист Давид Иохимович.

Как сообщает пресс-служба сайта N1.RU, объявление о продаже квартиры в доме на Ленина, 50, в которой жил Давид Иохимович, появилось в базе объявлений 7 марта, а 14 марта обновилось.

Общая площадь четырехкомнатной квартиры — 109,3 кв. м, стоимость без малого 10 млн рублей. Жилье находится на втором этаже пятиэтажной сталинки. На этом доме установлена мемориальная доска.

В квартире, по информации сотрудников сайта, находится много предметов советского обихода. Среди них — виниловые пластинки, швейная и печатные машинки, холодильник «Зил Москва», а также фотографии и книги. Всё это собственник готов оставить в подарок покупателю. В описании квартиры указано, что она принадлежала писателю и журналисту Давиду Иохимовичу, самым известным псевдонимом которого был «Д. Золотов».

Отметим, что Давид Иохимович родился в 1917 году в Иркутске. Жил он в Новосибирске, работал в крупнейших местных СМИ, а также печатался в различных советских газетах и журналах. В Новосибирске были изданы несколько его книг. В частности, «Подвиг Кири Баева» (в соавторстве с А. Голенковой), «На чистую воду», «Содружество», «Живая легенда», «Нельзя не заметить», «Свет добрых людей. Очерки. Фельетоны» и другие.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что число квартир для долгосрочной аренды за год в Новосибирске выросло на 40% и составило 5844 объекта. Цена помесячной аренды в среднем поднялась на 10%.

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