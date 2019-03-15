Строительство завода на берегу Байкала приостановлено

Строительство завода по производству питьевой воды в поселке Култук Иркутской области приостановлено с 15 марта 2019 года. Суд удовлетворил иск Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры.

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, строительство завода по экспорту питьевой воды в Китай приостановлено. Суд удовлетворил требования природоохранной прокуратуры. Возобновятся работы только после устранения выявленных в ходе проверок нарушений.

Напомним, ранее сообщалось, что стройка затрагивает болото, на котором в период миграции останавливаются краснокнижные птицы. Кроме того, проверка строящегося объекта показала, что предприятие «АкваСиб» нарушило требования федеральных законов об охране окружающей среды и отходах производства и потребления. В частности, на территории завода сотрудники прокуратуры обнаружили следы нефтепродуктов и локальные навалы отходов производства.

Стоит отметить, что накануне губернатор Иркутской области Сергей Левченко подписал обращение на имя министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина с просьбой дать поручение провести дополнительную проверку положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации завода по производству питьевой бутилированной воды на берегу Байкала.

Ранее «Континент Сибирь» писал, что в ходе рабочей поездки в Красноярск на закрытие Универсиады-2019, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев ответил на вопросы представителей сборной команды России. Один из них касался строительства завода на Байкале. Премьер-министр дал поручение провести проверку на предмет соответствия самым строгим экологическим стандартам проект по объекта на озере.

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