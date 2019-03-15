Оттепель в Новосибирске сменится похолоданием и ветром

В выходные в Новосибирск вернутся минусовые температуры. Столбики термометров в воскресенье ночью могут опуститься до -10 градусов.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в Новосибирске ближайшие дни ожидаются резкие перепады температуры.

Сегодня, 15 марта, день обещает быть теплым. Днем, по информации синоптиков, воздух в городе прогреется до +5… +7 градусов. Ветер будет дуть южный со скоростью 6-11 м/с, осадков не ожидается.

А вот уже в субботу, 16 марта, Новосибирская область попадет под влияние мощного циклона. Он принесет в регион ветер и похолодание. В этот день ожидается небольшой снег, в том числе мокрый. Ветер будет дуть западный со скоростью 6–11 м/с, однако порывы могут достигать 16 м/с. Ночью столбики термометров покажут 0.. –2 градуса. Днем ожидается +1.. -1 градус, но температура будет понижаться.

На воскресенье, 17 марта, гидрометцентр прогнозирует слабый снег. Ветер будет дуть северо-западный, со скоростью 6–11 м/с. Ночью температура упадет до -10 градусов. Правда днем будет не так холодно, ожидается –3.. –5 градусов.

ГУ МЧС предупреждает, что в такую переменчивую погоду новосибирцам необходимо быть максимально осторожными, это касается и пешеходов, и водителей. С крыш возможен сход снега и льда, а на дорогах утром и ночью не исключена гололедица.

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