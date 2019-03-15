На встрече с представителями СМИ 15 марта мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал слова премьер-министра России Дмитрия Медведева, назвавшего «столицей Сибири» Красноярск. По словам Анатолия Локтя, у новосибирцев «своё мнение на этот счёт».

Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил с торжественной речью на закрытии зимней Универсиады в Красноярске. Возможно, сама речь не вызвала бы обсуждения, если бы в ходе неё не прозвучала следующая фраза «одиннадцать незабываемых дней в Красноярске – столице Сибири». Неудивительно, что вопрос об этом был задан 15 марта на встрече мэра Новосибирска, центра Сибирского федерального округа, Анатолия Локтя с журналистами.

«Пока это не государственный акт. У новосибирцев, я думаю, есть своё мнение на этот счёт», — коротко ответил Анатолий Локоть. При этом, на следующий вопрос, заданный представительницей школьных СМИ о том, что ему нравится в Новосибирске, мэр ответил более развёрнуто. «Я много ездил по стране, побывал в разных регионах, и могу сказать об особом характере новосибирцев, которых отличает внимательное отношение друг к другу, товарищество. Нигде не встречал этой теплоты взаимоотношений, и всегда подчёркивал это преимущество Новосибирска», — отметил Анатолий Локоть.

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