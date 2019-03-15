Пятый, юбилейный сезон проекта «Золотая Маска» в кино» стартует в новосибирском центре культуры и отдыха «Победа» 23 марта прямой трансляцией премьерного вечера одноактных балетов. Спектакль московского Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко назван по именам хореографов — участников постановки: «Экман. Гёке. Нахарин».

«Золотая Маска»

Программа прямых трансляций и записей спектаклей победителей и номинантов национального театрального фестиваля «Золотая Маска» в полной мере отвечает концепции этого мощного театрального форума, стремящегося объединить актуальный отечественный театральный процесс. В течение сезона эксперты просматривают сотни музыкальных и драматических спектаклей, формируя лонг-лист фестиваля, позже жюри определяет номинантов, которые получают право показать свои спектакли на столичных сценических площадках. Имена лауреатов будут объявлены 16 апреля на Исторической сцене Большого театра. Кроме театральных показов, проходят многочисленные программы: гастрольные, образовательные, детские, интерактивные, и в том числе — уже полюбившийся публике проект «Золотая Маска» в кино».

Почему в кино?

«Победа» включилась в это кинотеатральное движение с первого года его существования, по достоинству оценив возможность продемонстрировать новосибирским ценителям театрального искусства лучшие спектакли сезона. В этом году встреча с шедеврами станет особенно волнующей, так как показы пройдут в режиме прямой трансляции, создающей особую атмосферу причастности к происходящему в режиме реального времени театральному чуду. Итак, стартуем с балета 23 марта — в нашем городе этот вид искусства традиционно любим и почитаем. Объединенные в один вечер работы шведа Александра Экмана, немца Марко Гёке и израильтянина Охада Нахарина открывают перед российским зрителем двери в мир современного европейского танца в его лучшем проявлении. Пластическая свобода и непривычная техника, грусть и ирония, поиски новых форм и возвращение к истокам, Вивальди, Шостакович, Карлссон и «Хава нагила» уживаются на одной сцене и создают неповторимый эффект соучастия в рождении новой классики.

Экман

В первом приближении «Тюль», балет шведа Александра Экмана, можно принять за классику или неоклассику: пачки, трико, построения кордебалета, дуэты. Но тот самый «тюль», пачечное обрамление — лишь завеса для слегка безумного симбиоза стилей и жанров, где есть все, от классического балета до цирка. Похожий на многое и ни на что конкретно, живой, изящный, грубоватый, эклектичный, ироничный «Тюль» Экмана — совершенно новый для российского зрителя опыт. «Подумай — зачем? Ради чего ты все это творишь? Не делай ничего просто ради славы. Нас не волнует, кто ты такой, нам важно то, что ты создаешь. Твой результат. Сосредоточься на самой работе, а не на славе, которую она может принести. Мне важно, чтобы людей интересовала моя работа, а не я сам», — утверждает Александр Экман.

Гёке

«Одинокий Джордж» Марко Гёке своим названием обязан имени галапагосской черепахи, последней из своего вида, умершей в 2012 году. Что знают об одиночестве люди, которых на Земле миллиарды? И что знал Джордж, оставшийся совсем один на многие десятилетия? Конечно, история не о черепахе или защите прав животных, хотя движения и звуки спектакля позволяют нам вспомнить о животном мире. Балет об одинокой душе, о тревожности и безысходности поставлен на музыку Шостаковича. «Я люблю время, проведенное в репетиционных залах, это так важно, это важнее результата, того, что зритель видит в день премьеры. Это такое счастье — идти в репетиционный зал и начать с малого, шаг за шагом создавать что-то новое. Надежда и жизнь, которые я нахожу там — в себе и в других, — и есть причина для меня заниматься тем, что называется хореографией», — рассказывает Марко Гёке.

Нахарин

Это имя наверняка вспомнят новосибирские поклонники хореографии, побывавшие на впечатляющем спектакле израильской труппы «Батшева» в 2013 году, мы писали об этой постановке. Если спектакль Гёке мрачен и даже немного депрессивен, то работа Нахарина «Минус 16» кажется гимном абсолютной свободе, драйву и бесконечности возможностей. Охад Нахарин — больше, чем просто хореограф. Это человек, который придумал новый стиль «гага», новый язык, новый мир, и не только для профессиональных танцовщиков. Нахарин родился в 1952 году в Израиле. Сын психолога, сын израненной страны, он придумал танец, который лечит душевные и телесные проблемы, танец, который позволяет увидеть, почувствовать и понять себя. Гагой занимаются не только танцовщики, одна из ее разновидностей — прекрасная техника для любителей, которые, как утверждает автор, могут освоить ее без всякой подготовки. И, кстати, в «Минус 16», который мы покажем 23 марта, танцы со зрителями тоже есть. Дадим слово самому Охаду Нахарину: «На репетициях мы закрываем все зеркала, мы просим слушать свои внутренние импульсы. Движение — оно о чистоте форм, оно происходит от способности слушать деликатную, но взрывную энергию, когда движение идет от инстинкта, способности посмеяться над собой, это связь наслаждения и усилий, которые затрачиваются во время танца».

Два драматических шедевра

В программе «Золотая Маска» в кино» будет не только балет. Уже 14 апреля на экран выйдет «Вишневый сад» МДТ — Театра Европы в постановке Льва Додина. В главных ролях — Ксения Раппопорт, Елизавета Боярская и Данила Козловский. Завершит кинотеатральный мини-марафон спектакль, уже ставший культовым, встречаем 23 мая «Гамлет | Коллаж» Робера Лепажа с Евгением Мироновым в Театре Наций.

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