На заседании президиума СО РАН 14 марта при обсуждении кандидатур участников в комиссию по академическому имуществу широкую дискуссию вызвало обсуждение присутствие в данной структуре экс-председателя СО РАН Александра Асеева. Против выступил нынешний глава отделения Валентин Пармон. По результатам голосования Александр Асеев не попал в комиссию по имуществу с перевесом всего в 2 голоса.

В ходе обсуждения поступило предложение внести в состав комиссии Александра Асеева. Против этого выступил Валентин Пармон. «Я не уверен, что это будет правильно, потому что именно академик Асеев сделал так, что мы несем бремя ответственности и огромные расходы за ту линейную инфраструктуру, — отметил Валентин Пармон. – Если он будет дальше настаивать на том же самом, то у нас все пойдет в разнос. Мы можем проголосовать, но я считаю, что Александр Асеев может быть менее заинтересованным в признании своих предыдущих ошибок».

Валентин Пармон заявил, что нынешние трудности с управлением имуществом во многом связаны с предыдущим руководством отделения. «Основная финансовая тяжесть лежит на СО РАН из-за того, что многие объекты, и Алексей Колович (руководитель Сибирского терруправления Минобрнауки РФ) это подтвердит, не были переданы в ФАНО в тот момент, когда это было возможно. Это около 130 объектов, около 15 садиков и так далее», — сказал он.

Академик Сергей Багаев попросил главу СО РАН не делать такие категорические заявления, он предложил проголосовать за предложение об участии в комиссии по имуществу СО РАН.

«За» Александра Асеева проголосовали 12 человек, «против» – 14: бывший глава Сибирского отделения не будет участвовать в комиссии по имуществу СО РАН.

В разговоре с «Континентом Сибирь» Александр Асеев отметил, что его подобное решение президиума не удивило. «Я не вижу ничего нелогичного. Все дело идет к сдаче позиций, и неудобные люди не нужны, — сказал академик. — У меня опыт многолетней борьбы за СО РАН, а сейчас он не требуется – все идет путем компромиссов, а эти компромиссы на самом деле по моему мнению не в пользу академии и сибирского отделения. Пусть все решения будут на совести нынешнего руководства, я свою историческую миссию выполнил, бесконечно долго работать в противоречии с мнениями большинства академиков тоже неправильно».

Ранее «Континент Сибирь» сообщил, что на том же заседании президиума СО РАН был утвержден состав комиссии по имуществу в новосибирском Академгородке.

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