Каким будет новый храм во имя иконы Божией Матери «Державная» на левом берегу Новосибирска?

«Континент Сибирь» запускает цикл материалов «Новые достопримечательности города», в которой мы будем рассказывать о различных проектах и планах по строительству значимых объектов в Новосибирске и других крупных городах СФО. Первым в этой рубрике стал новый храмовый комплекс, который планируется построить на левом берегу Новосибирска. Как он будет выглядеть? На какие средства его возведут? На эти и другие вопросы «Континенту Сибирь» ответили разработчики проекта и его идейные вдохновители.

Согласно проекту строительства, разработанному компанией «СибГеоСтрой», храм во имя иконы Божией Матери «Державная» и здание с колокольней планируется возвести на участке, который расположен на улице Стартовой, недалеко от торгового центра «Район» в Новосибирске. Создатели идеи и люди, которые занимаются ее воплощением, считают, что новый храмовый комплекс станет одной из особенностей города. Кроме того, благодаря удачному расположению участка, на видном месте и возвышенности, он будет заметен из многих точек города.

Проект храмового комплекса

По словам руководителя проекта и директора проектной организации «СибГеоСтрой» Алексея Гончарова, планируется, что храмовый комплекс будет состоять из двух зданий, первое — храм во имя иконы Божией Матери «Державная», а второе — колокольня, совмещенная с административно-бытовым комплексом. Интересно, что высота колокольни составит 71 метр, а вес колокола, который установят в ней, составит 8 тонн. Как отметил Алексей Гончаров, он будет самым тяжелым за Уралом. В планах — строительство в здании административно-бытового комплекса отделения для семинарии, помещения для епархии, а также для православного паломнического центра. Кроме того, в новом здании будут располагаться мозаичная и иконописная мастерские. Расцветка храма и колокольни тоже выбрана не случайно, согласно задумке архитекторов, белые и голубые тона — цвета неба. «Это дает легкость, изящность, с точки зрения архитектуры. Если говорить о символическом значении, то это небо, облака. То есть стремление к совершенству», — рассказал руководитель проекта. Также он добавил, что на проектирование храмового комплекса у специалистов ушло два года, и уже этой весной будут сделаны первые шаги в начале строительства.

Как отмечает пресс-служба компании «СибГеоСтрой», храмовый комплекс будет расположен в исторически важном месте города Новосибирска, в непосредственной близости к бывшему селу Кривощеково. В нем раньше располагалась Никольская церковь. По сохранившимся архивным данным, звонница церкви имела навершие уникальной формы, в виде шпиля. Архитекторы привнесли в проект нового храмового комплекса этот элемент церкви.

Возникновение идеи

Идея возвести в Новосибирске новый храмовый комплекс имени иконы Божией Матери «Державная» возникла в 1991 году. Об этом «Континенту Сибирь» рассказал начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска Александр Люлько. «В то время я возглавлял региональное отделение «Союза духовного возрождения Отечества» — организацию, в которую входили многие известные писатели, ученые, в частности, Валентин Распутин, Виктор Астафьев. На торжественном мероприятии, посвященном закладке в основании Часовни Святителя Николая земли с Ганиной Ямы — места захоронения Царской Семьи, была высказана идея строительства храма во имя иконы Божией Матери «Державная». Там присутствовали казаки со всех концов света. Когда я был в Москве, представители казачества передали мне икону Божией Матери «Державную» с наказом осуществить строительство этого храма. Я обратился к митрополиту Тихону и рассказал ему об идее и иконе. Он поддержал и благословил это начинание, и в прошлом году было принято решение о строительстве храмового комплекса в честь иконы Божьей Матери «Державная» на левом берегу Оби, недалеко от того места, где и было основано первое поселение на месте нашего города — деревня Кривощеково. Считаю, что этот храм будет одним из символов нашего города», — добавил Александр Люлько.

На каком этапе находится строительство?

Строительство храмового комплекса планировалось начать весной 2019 года, когда в городе растает снег. Однако назначенный в конце декабря прошлого года на Новосибирскую кафедру митрополит Никодим предложил действовать поэтапно и возвести вначале небольшой модульный храм на этом же участке. Об этом «Континенту Сибирь» рассказал протоиерей Константин Пантюхов, который возглавляет попечительский Совет по строительству храмового комплекса и митрополитом Никодимом назначен настоятелем прихода в честь иконы Божией Матери «Державная». Первый храм будет возведен в короткие сроки, планируется к лету, и расположен он будет так, что не помешает строительству основного храма. Там будут совершаться богослужения. «Люди, живущие в микрорайоне Горский, часто спрашивают нас, когда начнется строительство, многие, даже проходя вдоль стройплощадки, крестятся на забор, хотя за ним еще ничего нет. Поэтому это мудрое решение митрополита — построить небольшой храм, зарегистрировать общину, начать молиться на этом месте и собирать средства на строительство комплекса», — отметил Константин Пантюхов.

Примечательно, что участок под строительство храма размером 2,5 га мэрия выделила Новосибирской епархии 10 лет назад. Как рассказал настоятель прихода, в постановлении мэрии было условие расселить всех жильцов частных строений, находящихся на участке. По словам Константина Пантюхова, таких строений много, кто-то из жильцов уже приватизировал свой дом. «На расселение потребовалось бы больше 100 миллионов рублей. Это слишком большая финансовая нагрузка для Новосибирской епархии», — добавил протоиерей. Чтобы как-то реализовать строительство храма, было решено размежевать участок на три части и строить храмовый комплекс на одном из них, где нет частных домов.

Он рассказал, что определенный объем работ на участке уже выполнен. Он был очищен от растительности и мусора. Всего было вывезено 120 кубов различных отходов. Сейчас там все убрано, площадка подготовлена к строительству и огорожена забором. Константин Пантюхов добавил, что в конце 2018 года уже подавалась заявка для разрешения на строительство, но в связи с изменившимися нормами оказалось, что в плане превышено допустимое количество парковочных мест. Изменения уже внесены, и поэтому планируется подавать заявку повторно.

За счет каких средств будет построен храмовый комплекс?

Планируется, что весь проект полностью будет реализован только за счет пожертвований жителей города Новосибирска, организаций и всех неравнодушных христиан. Средства на строительство малого храма уже начали собирать, но собранных денег пока недостаточно для его завершения. «Все равно уже есть те, кто пожертвовал немало денег. Люди, зная, что будет строительство храмового комплекса, приносили средства или перечисляли на счет епархии. Например, была женщина, которая не назвала своего имени, принесла больше полумиллиона рублей на строительство, и это добрый пример для всех, кто заботится не только о своей душе, но и о духовном облике нашего города», — заключил протоиерей Константин Пантюхов.

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