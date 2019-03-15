В Новосибирске за попытку дачи взятки сотруднику ФСБ осужден офицер

Как сообщило 14 марта Главное военное следственное управление СКР, Новосибирский гарнизонный военный суд признал виновным начальника автомобильной и электрогазовой службы авиачасти майора Юрия Василюка.

По данным Следственного комитета РФ по Новосибирскому гарнизону, в сентябре 2018 года осужденный предложил сотруднику ФСБ России 150 тысяч рублей, чтобы он не проводил проверочных и оперативно-розыскных мероприятий по выявлению и пресечению фактов хищения авиационного топлива в воинской части. Однако сотрудник правоохранительных органов решил сообщить о ситуации вышестоящему руководству. Как только Юрий Василюк передал взятку, он был задержан.

Офицера признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий, то есть бездействие). Ему назначили штраф в размере 1,1 миллиона рублей. Кроме того, лишили воинского звания «майор» и права занимать определенные должности на государственной службе, а также в органах местного самоуправления сроком на 2 года.

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