10 марта на территории отдыха «Пикниковый рай» в Новосибирске прошел традиционный семейный праздник, посвященный окончанию масленичной недели.
Организаторами и спонсорами мероприятия выступили «Премьер-Клуб», АО «Сибирская хлебная корпорация» и генеральный директор СХК Дмитрий Терешков.
Такие масленичные гуляния проводятся в Новосибирске уже почти 10 лет и успели стать доброй городской традицией. Участники мероприятия приезжают семьями и неизменно получают незабываемые впечатления и огромное удовольствие от традиционных русских весенних забав.
Для гостей праздника были организованы традиционные масленичные гуляния с песнями, хороводами и, конечно же, блинами. Все желающие смогли прокатиться с ледяной горки, посоревноваться в метании валенок и битве на мешках. Самые яркие эмоции получили болельщики и участники дружеского турнира по хоккею в валенках. Команды-победители получили кубки-валенки.
В такой исконно русской забаве, как подъем на ледяной столб, в этом году удалось победить четырем смельчакам и выиграть подарки от партнеров мероприятия: Новосибирского государственного краеведческого музея и СПА-центра Green Wood. По вкусу гостям Масленицы пришлись угощение и копченые призы от «МАНУФАКТУРЫ».
А завершилось гулянье взятием снежной крепости и, разумеется, сожжением чучела Масленицы. Все участники и гости мероприятия получили массу положительных эмоций, вспомнили о традициях родной страны и прониклись духом приближающейся весны.