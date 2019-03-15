Локоть прокомментировал обыски в МКУ «Ритуальные услуги»

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть на встрече с представителями СМИ 15 марта прокомментировал появившуюся информацию об обысках в МКУ «Ритуальные услуги». Глава города отметил, что не владеет всей полнотой сведений, но мэрия содействует следствию.

На встрече с журналистами 15 марта мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал появившуюся 14 марта информацию о прошедших 14 марта обысках в МКУ «Ритуальные услуги», занимающемся обеспечением деятельности кладбищ города. «Ведутся следственные действия, официально я не извещён. Добавить что-либо к тому, что напечатано в СМИ, мне нечего. Посмотрим, какие будут результаты. Мы, как всегда, содействуем ведению следствия», — ответил мэр.

По словам Анатолия Локтя, данные события не изменят направленность мер, которые в МКУ «Ритуальные услуги» были проведены в направлении информатизации деятельности кладбищ города, в частности была введена геоинформационная онлайн-система карт «Ритуал». «Была проделана большая работа, соответствующие начальники отчитывались перед депутатами городского Совета», — подчеркнул Анатолий Локоть.

Напомним, 14 марта в учреждении прошли следственные действия, о чём «Континенту Сибирь» сообщил источник в региональном управлении Следственного комитета РФ. По полученной информации, сотрудник муниципального учреждения подозревается в получении взятки (часть пятая статьи 290 УК РФ). Максимальная санкция за данное преступление составляет 12 лет лишения свободы.

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