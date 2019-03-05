В Иркутской области проверят законность строительства завода по розливу байкальской воды

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко дал поручение соответствующим ведомствам проверить, насколько законно строительство завода по розливу байкальской воды в поселке Култук Слюдянского района.

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, на сегодняшний день региональным министерством экономического развития уже подготовлены запросы в адрес руководителей управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования и территориального отдела водных ресурсов Енисейского бассейнового водного управления с целью выявления возможных нарушений.

Кроме того, прокуратура Иркутской области по поручению губернатора Сергея Левченко инициировала проверку законности строительства завода по розливу воды в поселке Култук.

В рамках поручения главы региона службой по охране природы и озера Байкал в адрес Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры направлен запрос о предоставлении информации о результатах проверки в отношении организации, осуществляющей строительство завода.

Напомним, на берегу Байкала в районе поселка Култук в январе 2019 года началось строительство завода по розливу байкальской воды. Реализует инвестиционный проект иркутская компания «АкваСиб». Общий объем вложений составляет около 1,5 млрд рублей. Полная проектная мощность предприятия – 528 тыс литров воды в сутки или 190 млн литров в год. Ввод завода в эксплуатацию запланирован на 2021 год.

Ранее «Континент Сибирь» писал, что губернатор Иркутской области Сергей Левченко стал членом комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. Распоряжение об этом подписал председатель правительства России Дмитрий Медведев.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.