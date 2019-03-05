Мэрия Новосибирска намерена обанкротить компанию «Сибирьторг»

Власти Новосибирска направили в суд исковое заявление о признании банкротом компанию «Сибирьторг». Директором данной организации является основатель группы «ПТК-30» Владимир Коновалов.

Согласно материалам, размещенным на официальном сайте арбитражного суда Новосибирской области, мэрия города подала иск о банкротстве в отношении компании «Сибирьторг». Сумма требований составляет более 5,6 млн рублей.

Исковое заявление поступило 1 марта 2019 года. На данный момент первое заседание еще не назначено. Подробности дела также пока не раскрываются.

По данным портала РусПрофайл, «Сибирьторг» занимается предоставлением финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению. Директором компании является Владимир Коновалов. Он является основателем группы «ПТК-30».

Ранее «Континент Сибирь» сообщал, что новосибирский областной суд выпустил руководителя строительного холдинга ПТК-30 Владимира Коновалова из СИЗО, заменив указанную меру пресечения домашним арестом.

Напомним, следствие подозревает отца и сына Коноваловых в хищении средств дольщиков в сумме более 20 млн рублей. Исходя из материалов дела, участниками долевого строительства были проданы квартиры, заложенные банкам.

Стоит отметить, по информации арбитражного суда, что в 2018 году мэрия Новосибирска уже судилась с «Сибирьторгом». Тогда муниципалитет выиграл у компании более 3,7 млн рублей в качестве долга по аренде земельного участка.

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