Руководитель исполкома ОНФ, экс-врио главы республики Хакасия Михаил Развожаев в ходе пресс-конференции в ТАСС отметил, что региональный оператор Омской области — ООО «Магнит» — является организацией с нулевым числом работников. В самом «Магните» назвали эту информацию устаревшей.

Как отметили в пресс-службе ООО «Магнит», в прозвучавшем отчете руководитель исполкома ОНФ озвучил данные за 2017 год. «Подготовка к старту «мусорной реформы» в Омской области находится в завершающей стадии. Реализуется инвестиционный проект по строительству полуавтоматизированных мусоросортировочных комплексов — запущен в тестовом режиме завод в Кировском административном округе города Омска, завершается строительство подобного завода в Ленинском административном округе», — пояснили в пресс-службе «Магнита».

По собственным данным компании, в настоящее время в штате регионального оператора по обращению с ТКО числится 50 штатных единиц, продолжается набор и обучение работников по сортировке твердых коммунальных отходов на мусоросортировочные заводы.

Напомним, что «Магнит» имеет общих собственников с новосибирским «мусорным» оператором – компанией «Экология-Новосибирск». Обе компании входят в ГК «ВИС», бенефициарами которой считаются братья Ротенберги. К своим обязанностям как региональный оператор ООО «Магнит» преступит в апреле. 14 февраля министр экологии Омской области Илья Любов огласил цены на услуги регионального оператора по обращению с ТКО. Вывоз одного кубометра твёрдых коммунальных отходов в Омске обойдется в 715 рублей.

Более подробно и ситуации с ходом «мусорной реформы» в городах Сибири читайте по ссылке.

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