Две делегации компании Huawei посетили научные институты новосибирского Академгородка и Выставочный центр СО РАН. В ходе визита стороны провели переговоры о сотрудничестве в сфере фундаментальной науки. Об этом сообщило 4 марта ИА Regnum.

По словам президента Европейского исследовательского института Huawei профессора Чжоу Хуа, в последние годы компания усиливает исследовательский сектор. «Например, супервычисления, новые алгоритмы, работа с big data, — сказал Чжоу Хуа, — они, безусловно, требуют высокого уровня математики как таковой. Нас также интересуют передовые научные идеи в областях фотоники, получения перспективных материалов, лазерных систем».

В свою очередь специалист департамента программирования и компьютерных технологий Huawei Сяо Чунь Пэн сообщил, что компанию также интересуют повышение стойкости микро‑ и наноэлектроники к экстремальным температурам, охлаждение чипов и высокотемпературных элементов, перспективные материалы для элементной базы электроники и батарей, новые методы передачи, обработки и защиты данных.

Отмечается, что итоги визитов и переговоров будут зафиксированы в соглашении о сотрудничестве, при этом заранее оговорена потребность прямых взаимоотношений Huawei с отдельными научными организациями под эгидой Сибирского отделения РАН. Также стороны обсудили перспективу открытия постоянного исследовательского подразделения китайской корпорации в Академгородке, контактирующего с научными коллективами.

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