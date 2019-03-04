Вокруг Иркутска будет создан лесопарковый зеленый пояс площадью 190 тыс гектаров

Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области объявило конкурс на создание лесопаркового зеленого пояса вокруг Иркутска. На эти цели из областного бюджета выделено 3,5 млн рублей.

Согласно документам, размещенным на официальном сайте госзакупок, к 2020 году лесопаркового зеленого пояс общей площадью 190 тыс гектаров должен появиться вокруг Иркутска. Сам конкурс состоится 4 апреля, а заявки на участие надо подать до 21 марта 2019 года. Из областного бюджета на создание «зеленого щита» выделены 3,5 млн рублей.

В техзадании говорится, что основной целью проведения мероприятий по созданию лесопаркового пояса вокруг Иркутска является информирование граждан и юрлиц об ограниченном режиме природопользования и иной хозяйственной деятельности на данной территории, об особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, входящих в состав «зеленого щита».

Победитель аукциона должен до 1 июня 2019 года собрать, систематизировать и проанализировать документы по месту, где будет создан зеленый пояс, в том числе сведения о природно-ресурсном потенциале и наличии месторождений полезных ископаемых, о загрязнении территории, несанкционированных свалках и прочем. Затем подрядчику до 1 декабря текущего года необходимо подготовить документацию, картографический материал, определить границы и площадь зеленого пояса, сделать текстовое описание и каталоги координат.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что депутаты заксобрания Новосибирской области на сессии приняли решение создать лесопарковую зону вокруг Новосибирска общей площадью порядка 63 тыс гектаров. «Зеленый пояс» должен появиться на землях Искитимского, Новосибирского, Колыванского и Мошковского районов региона.

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