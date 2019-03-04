Александр Кошелев, покинувший пост руководителя управления по охране памятников культуры Новосибирской области в январе 2019 года, с 1 марта стал заместителем директора Музея Новосибирска. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал пресс-секретарь музея Юрий Лобанов.

Бывший руководитель управления по охране памятников культуры Новосибирской области Александр Кошелев получил новую должность. Пресс-секретарь Музея Новосибирска Юрий Лобанов на своей странице в социальной сети Facebook написал, что «в качестве первого заместителя директора Александр Владимирович будет заниматься общими вопросами и задачами перспективного развития музея, в частности, музеефикацией зоны археологических раскопок в районе села Кривощёково, созданием музея конструктивизма, вопросами, связанными с выявлением, сохранением и популяризацией объектов культурного наследия в Новосибирске, а также историческими исследованиями».

По словам Лобанова, приказ о назначении Кошелева подписан 1 марта. Пресс-секретарь Музея Новосибирска назвал «прекрасной новостью» присоединение Александра Кошелева к «команде музея».

Александр Кошелев руководил управлением по государственной охране объектов культурного наследия с 2008 года. В октябре 2018 года губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил о расформировании ведомства, а в январе 2019 года Кошелев ушёл в отпуск с последующим увольнением.

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