Коммунист Сергей Марач избран мэром Черемховского района Иркутской области

По данным системы «ГАС-выборы» на досрочных выборах мэра Черемховского района Иркутской области, состоявшихся 3 марта, победил выдвинутый КПРФ председатель Думы Свирска Сергей Марач, получивший 47,14% голосов избирателей. Основная соперница, первый заместитель мэра Черемховского района Ирина Тугаринова, выдвинутая «Единой Россией», получила 39,20%.

Подведены итоги прошедших 3 марта досрочных выборов мэра Черемховского района Иркутской области. Победу одержал выдвинутый КПРФ председатель Думы Свирска Сергей Марач – за него проголосовали 5219 жителей района, пришедших на выборы. Основной соперник, представитель «Единой России» Ирина Тугаринова, первый заместитель мэра Черемховского района, получила 4340 голосов – 39,20%. Ставший третьим самовыдвиженец, инженер Михаил Гулин, набрал всего 3,55%.

По данным, опубликованным на официальном сайте Иркутского облизбиркома, лучший результат как по количеству голосов, так и по доле процентов, Сергей Марач получил на участке № 1755 (посёлок Михайловка) и участке № 1756 (село Нижняя Иреть). Ирина Тугаринова победила на 14 участках, лучший результат получен на участках № 1776 (село Рысево), № 1763 (село Онот).

Надо отметить, что победа представителя КПРФ в Черемховском районе имеет важное стратегическое значение для первого секретаря местного отделения КПРФ, губернатора Иркутской области Сергея Левченко, поскольку ранее, на выборах 27 сентября 2015 года, он проиграл в Черемховском районе поддержанному «Единой Россией» Сергею Ерощенко. На выборах в Законодательное собрание в 2018 году в районе также победила «Единая Россия» — 39,03% против 22,76% у КПРФ.

Ранее сообщалось, что секретарём Иркутского регионального отделения «Единой России» избран председатель Законодательного собрания области Сергей Сокол.

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