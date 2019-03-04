Виктор Воронов, который ранее работал вице-мэром Новосибирска в администрации Владимира Городецкого, назначен советником нынешнего главы города Анатолия Локтя. Об этом 4 марта корреспонденту «Континента Сибирь» сообщили в мэрии Новосибирска.

«Виктор Воронов 1 марта был представлен Анатолием Локтем коллективу мэрии на расширенном аппаратном совещании в качестве советника мэра», — рассказал пресс-секретарь мэра Новосибирска Артем Роговский. Сфера, в которой будет работать Виктор Воронов пока не уточняется.

Виктор Александрович Воронов родился 3 июня 1952 года в Новосибирске. С 2004 года работал первым заместителем мэра Новосибирска Владимира Городецкого, возглавлял финансово-экономический блок городской администрации. До этого был председателем райисполкома и главой администрации Кировского района Новосибирска, руководил инспекцией Главного контрольного управления Президента РФ по Сибирскому федеральному округу, работал в администрации области.

С 21 сентября 2010 года Виктор Воронов работал первым заместителем генерального директора группы компаний «Сибирский аграрный холдинг» (САХО).

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.