Андрей Травников встретился с послом Армении в России Варданом Тоганяном

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и посол Армении в РФ Вардан Тоганян обсудили актуальные аспекты и перспективы межрегионального и межгосударственного сотрудничества.

Как сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области, глава региона Андрей Травников в ходе рабочей встречи с послом Армении Варданом Тоганяном подчеркнул, что область максимально открыта для межрегиональных и международных связей в различных сферах деятельности. Регион готов продолжать всесторонне укреплять и развивать взаимовыгодное сотрудничество.

В преддверие встречи с губернатором НСО, Вардан Тоганян провел также встречи с представителями армянских общин Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской областей и Красноярского края.

По информации региональной пресс-службы, по итогам 2018 года товарооборот Новосибирской области с Армения составил 4,3 млн долларов, из них на экспорт пришлось 2,8 млн долларов. Из региона в Армению поставляются взрывчатые вещества, фармацевтическая продукция, эфирные масла, красители, бумага и картон, каучук и резина, а также электрические машины, инструменты и оптические аппараты, котлы, оборудование и механические устройства, алкогольные и безалкогольные напитки.

В свою очередь, из Армении в Новосибирскую область везут соль, серу, фармацевтическую продукцию, электрические машины, овощи, фрукты и орехи.

Побратимские связи установлены в 2014 году между городами Новосибирск и Ереван. В настоящее время на территории региона зарегистрировано 12 совместных российско-армянских предприятий.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что мэр Новосибирска Анатолий Локоть встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Лаосской Народно-Демократической республики в РФ Сивиенгпхетом Пхетворасаком. Достигнута договорённость о развитии побратимских отношений.

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