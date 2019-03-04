Глава следственного отдела Бердска подозревается в хищении и продаже вещдоков

Правоохранительные органы накануне задержали заместителя начальника УМВД, главу следственного отдела Бердска Новосибирской области Алексея Зорина. Его подозревают в хищении в особо крупном размере.

Как пишет ТАСС с ссылкой на источник в органах власти, глава следственного отдела полиции Бердска Алексей Зорин задержан по делу о хищении в особо крупном размере с использованием служебного положения. По версии следствия, он похищал и продавал вещественные доказательства.

По информации некоторых СМИ, задержание Алексея Зорина проходило в управлении МВД Бердска с участием спецназа. Отмечается, что полицейский длительное время работает в бердском ведомстве. В 2012 году, будучи старшим следователем СО, занимал второе место в областном конкурсе «Лучший по профессии».

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, если вина полицейского будет доказана, он будет уволен из органов внутренних дел, а его непосредственные начальники привлечены к дисциплинарной ответственности.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал, что в январе 2018 года были задержаны 54-летний начальник МВД по Бердску Сергея Проценко и его 30-летняя дочь. Их подозревали в приобретении права на чужое имущество путем обмана и злоупотреблении доверием в особо крупном размере.

Стоит отметить, что Сергей Проценко возглавил МВД Бердска в сентябре 2015 года. До этого служил начальником полиции в ЗАТО Северск Томской области. Отдел полиции в Северске под его руководством был признан лучшим в регионе.

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