Глава Хакасии Валентин Коновалов 1 марта выступил с официальным заявлением, посвящённым появившейся информации о том, что он якобы уклонялся от службы в армии. По словам Валентина Коновалова, за 8 лет своей политической деятельности, начиная с работы в республиканской избирательной комиссии,он никаких повесток от военкомата не получал.

Руководитель Хакасии Валентин Коновалов выступил 1 марта с официальным видеообращением к жителям республики. «В средствах массовой информации в последнее время активно тиражируется информация о том, что я якобы уклонялся от военной службы. Ссылаются на какой-то приказ военного комиссара – я с ним не знаком, но, если он существует, он незаконен, поскольку решение о признании человека уклоняющимся может вынести только суд», — отметил в своём обращении Коновалов.

По словам главы Хакасии, он с 2011 года является публичным политиком, входил в состав республиканской избирательной комиссии, а в 2013 году был избран в Совет депутатов Абакана, так что, если бы у сотрудников военкомата действительно возникло желание найти «уклониста» Коновалова, они бы легко это сделали. Коновалов связал появившуюся информацию с действиями тех, «кто не смирился с выбором народа Хакасии».

Советник Валентина Коновалова Александр Бурмистров в комментарии, данном пресс-службе Новосибирского отделения КПРФ, также отметил, что публичность политика не позволяла ему уклоняться от военкомата. «Он утверждал бюджет Абакана, принимал многие другие нормативные документы, участвовал в комиссиях, ходил на приёмы и так далее. Всё это очевидно подтверждает, что он ни от кого не уклонялся и не прятался», — подчеркнул Бурмистров.

Отметим, что в конце февраля исполнилось 100 дней с момента вступления Валентина Коновалова на должность главы Хакасии.

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