В июне 2018 года ГК DNK FOOD («Хамовники», «Курагадиван», BunoCoffe) открыли итальянский ресторан Morricone (Pizza&Wine) в центре города, а в конце 2018 года их же точка (Morricone Pizza&Coffee) появилась на левом берегу. Акцент сделан на итальянские блюда, в особенности так называемую римскую пиццу с тестом на старинной закваске. Своими впечатлениями от нового ресторана поделилась коммерческий директор региона «Сибирь» АО ЮниКредит Банк ОЛЬГА ФАДЕЕВА.

— Ольга, вы бывали уже в этом ресторане? Я помню, когда Morricone только зашел на рынок, ажиотаж вызвала именно пицца, а точнее, тесто, из которого она изготовлена. «Зацепила» вас эта волна восхищения?

— Да, мы с семьей на новогодних праздниках заходили сюда перекусить, и могу сказать, что пицца здесь действительно вкусная. И к тому же очень сытная. Единственное, она ничуть не похожа на итальянскую, которая сделана из тонкого-тонкого теста под огромным количеством начинки и легко скручивается в трубочку. Настоящую итальянскую пиццу в буквальном смысле съедаешь всю до последней крошки.

Пока мы разговариваем, Ольга выбирает блюда: брускетта с ростбифом на закуску, салат с ростбифом и вялеными томатами, а из горячего — паста с морепродуктами. Из напитков, по рекомендации официанта, Ольга останавливается на лимонаде «бузина-огурец».

— Кстати, если говорить об Италии. Morricone позиционирует себя как семейный итальянский ресторан. На ваш взгляд, много ли здесь общего с реальной Италией? Насколько вам вообще по вкусу эта кухня?

— Благодаря своей работе я не могу ее не любить (смеется), потому что штаб-квартира нашего банка находится в Милане, и в Италии мы бываем часто. Нужно сказать, что в зависимости от региона кухня этой страны отличается: в Милане, к примеру, привычные блюда — это излюбленные нами паста и пицца, которые подают, как правило, в небольших кафе сами хозяева, очень дружелюбные и внимательные к гостям. И вот здесь можно найти первое значимое отличие итальянской кухни там и здесь: если ты просишь добавить больше сыра, бекона или зелени, тебе с радостью приходят на помощь. Всем известно, что к пасте в Италии отдельно подают тарелку пармезана, и гость сам определяется с тем, в какой пропорции ему добавить этот сыр в блюдо. В наших же ресторанах такая просьба воспринимается не так радостно.

Другая интересная традиция ресторанов в Италии — если ты понравился хозяину заведения, после подачи блюд он выносит ликер Лимончелло, и если гость отказывается выпить напиток, значит, он проявляет дань неуважения к этому месту.

— Как вы считаете, насколько реально в Новосибирске (да и вообще в России) воспроизвести традиции итальянской кухни?

— Только сами итальянцы способны на это! Вся итальянская кухня, которая открывается у нас, — она, как правило, очень вкусная, но это не Италия, конечно. Не хватает той особой атмосферы. Причем не только в Сибири, но даже в соседних с Италией странах, таких, как Испания, невозможно найти такую же пиццу, как в Италии. Мне, по крайней мере, не повезло: вроде и способ приготовления тот же, и оборудование, и продукты, но …. Не Италия, одним словом.

Приносят первое блюдо — брускетту с ростбифом и напиток: Ольга пробует, оценивает.

— Напиток очень необычный, но вкусный, с интересным сочетанием из чисто русских продуктов, кстати. Тесто очень воздушное, в целом неплохое. Хотя обычно тесто у брускетты и фокаччи оно другое — более плотное. Определенно чувствую хруст карамелизованного лука и чеснока, за счет чего вкус блюда становится островатым и не очень подходящим для обеденного времени (улыбается).

Что касается мяса, то мне кажется, что это не ростбиф, а просто нарезанные кусочки маринованной говядины. В моем понимании у ростбифа и вкус, и цвет должны быть другими. Но могу сказать, что маринад очень вкусный, и за счет него мясо получилось нежным, поэтому в целом блюдо мне понравилось.

Тем временем официант выносит второе блюдо — салат с рукколой, ростбифом и вялеными томатами.

— Ольга, пока вы пробуете, хочу немного спросить вас об интерьере этого ресторана. Он вам нравится? Есть ли какие-то пересечения с Италией?

— Итальянские семейные рестораны зачастую отличаются простотой в оформлении интерьеров. Самое важное на мой взгляд, что в Morricone удалось выдержать определенную концепцию и создать атмосферу уюта. Как я заметила, заведение ориентировано на довольно широкий контингент посетителей: здесь можно встретить и семейные пары с детьми, и студентов, и деловых партнеров.

Если мы говорим о том, что это место позиционирует себя как итальянское, то, наверное, мне не хватает итальянской музыки, которая очень легко помогает создать определенный антураж.

Из технических плюсов хочу добавить, что здесь нет обилия запахов от приготовления пищи, что я очень ценю.

— Уже успели распробовать салат с рукколой? Как вам по вкусу?

— Рукколы, конечно, очень много (улыбается), надоедает ее пережевывать. Она свежая, хотя и немного жестковатая. Я думаю, это последствия выращивания в искусственных условиях. Интересно, что вместе с вялеными томатами здесь лежат и свежие, хотя, казалось бы, зачем… Вкус у вяленым томатов, честно скажу, меня не впечатлил: они очень кислые, такое чувство, что их замачивали в уксусе. Это непривычный вкус. Ростбиф вновь для меня не ростбиф, но это я описывала, когда пробовала брускетту.

Салату я бы поставила «4»: поменьше рукколы и побольше овощей, на мой взгляд, сделали бы блюдо аппетитнее. Всё-таки мне кажется, что мы придем к выводу, что в пиццериях нужно есть пиццу и пасту и не предаваться гастрономическим изыскам (смеется).

Это, в принципе, очень важно — с какой целью человек приходит в ресторан: просто перекусить, не думая о том, что ты ешь, или посвятить свое время наслаждению, отдыху. В первом случае я бы, конечно, осталась полностью довольна, но, когда ты разбираешь блюдо по кусочкам, спрашиваешь себя, вкусно и достойно это или нет, — это совершенно другое, и в пиццериях таким заниматься явно не нужно (улыбается).

Горячее подали вскоре после салата, и паста успела немного остыть. На первый взгляд, гостья позитивно отзывается о блюде.

— Морепродукты очень нравятся: я не поняла, что съела, но это было вкусно. Сразу хочу сказать, что блюдо понравилось бы мне гораздо больше, если бы отдельно к нему подали пиалу пармезана! Степень отваривания спагетти мне тоже очень нравится, как и сам вкус: чувствуется, что макароны качественные, итальянские.

Из морепродуктов здесь мидии, одна неочищенная креветка (улыбается), кальмары, но в целом их мало. Я, конечно, отдаю себе отчет в том, что для нас морепродукты — это значительное удорожание себестоимости блюда, но их реально может быть больше даже в новосибирских ресторанах. Еще я не очень рада, что креветка неочищенная, потому что в обеденное время мне не хочется пачкать руки, а даже если бы и хотелось, то к блюду не принесли лимонной воды, которая была бы кстати.

Из-за таких нюансов я бы не поставила пасте «5», но твердую четверку она точно заслуживает!

— Ольга, а что бы вы могли сказать по поводу сервиса? Насколько он вас устраивает? Я, например, заметила, что официанты нечасто к нам подходят, и вообще, не находятся в зоне видимости.

— С одной стороны, к нам редко подходят (хотя сейчас я уже думаю о том, чтобы заказать кофе), а с другой стороны, иногда меня раздражает навязчивость официантов, которые через две минуты после подачи подходят и спрашивают: «Как вам нравится это блюдо?» или забирают тарелку, где еще есть еда (улыбается). Мне кажется, сейчас это все хорошо решается кнопочной системой: зовешь помощь, когда тебе нужно. Тем более в таком большом помещении.

В этом кафе я отметила одну официантку, которая очень уверенно и качественно выполняет свою работу. Нас же обслуживала немного холодная по обращению девушка. Так что все зависит от человека. Конечно, когда обслуживающий персонал предугадывает настроение посетителя, это очень ценится в любой компании, где есть большой поток клиентов. В нашем банке этому также уделяется внимание.

Абсолютный плюс сервиса здесь — это очень быстрое обслуживание даже несмотря на большой поток людей.

На десерт Ольга заказывает Американо с теплыми сливками и Тирамису.

— Тирамису выглядит очень красивым! Я думала, оно будет приготовлено в другом виде — в форме пирожного. Кстати, к слову об обслуживании: мне очень понравилось, что у меня спросили, какие я хочу сливки — теплые или холодные. Бывает, что к кофе подают ледяное молоко, и это не очень приятно.

Десерту я смело ставлю пятерку! Очень вкусно. Хотя печенье для меня необычное, очень твердое. Обычно оно тает во рту. Возможно, десерт просто должен был постоять подольше, чтобы печенье достаточно пропиталось. Но крем очень вкусный, что самое главное в Тирамису. Я думаю, что эта часть обеда для меня сегодня самая приятная. Кофе тоже качественный, приятный на вкус, мне нравится.

В общем и целом за обед я бы поставила «4». Каждое блюдо было неплохим, интересным, но, на мой взгляд, есть, что доработать. В будущем я определенно еще загляну сюда, но вопрос в том, для чего, когда и с кем, ведь для каждого случая есть свое определенное место.

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