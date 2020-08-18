На Кедровском угольном разрезе АО «УК «Кузбассразрезуголь» (предприятие сырьевого комплекса УГМК) введен в эксплуатацию новый отечественный экскаватор ЭКГ-18М.

Это вторая машина модернизированной серии производства ПАО «Уралмашзавод» (УЗТМ). Первый в России ЭКГ-18М, которому присвоен №300 в честь предстоящего 300-летия открытия Кузбасса, был торжественно запущен в работу 19 мая 2020 года на Бачатском разрезе.

При создании модернизированной модели экскаватора был учтен девятилетний опыт эксплуатации в УК «Кузбассразрезуголь» предыдущей серии машины ЭКГ-18, сегодня в Компании работают десять таких экскаваторов.

Качественные изменения, направленные на повышение надежности, ресурса машины и безопасности работ, коснулись большинства основных узлов, конструкций и систем. В ЭКГ-18М модернизированы механизм открывания днища ковша, конструктив стрелы и ходовой тележки, повышена герметичность кузова, созданы более комфортные условия для машиниста, установлены многокамерная система видеонаблюдения, информационно-диагностическая система, комбинированная автоматическая система пожаротушения кузбасского производства.

«Каждый экскаватор в чем-то уникален, потому что мы постоянно вносим изменения в конструкцию и работаем в тесном контакте с производителем. Вот и кедровский ЭКГ-18М отличается от бачатского, — комментирует начальник технического отдела управления по содержанию оборудования УК «Кузбассразрезуголь» Роман Сивцов. – На этот раз новые технические решения коснулись улучшения герметичности кузова и сбора отработавшей смазки подъемного каната, их внесли горняки, которым предстоит работать на этой машине».

Второй ЭКГ-18М доверили бригаде Андрея Егорова, который по итогам конкурса профессионального мастерства-2020 был признан в УК «Кузбассразрезуголь» лучшим машинистом экскаватора с объемом ковша до 18 м³.

До конца 2020 года угольная Компания планирует ввести в эксплуатацию еще три ЭКГ-18М: два на Бачатском и один на Калтанском угольном разрезе.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.