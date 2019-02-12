12 февраля в Москве прошло заседание президиума РАН, на котором было подписано соглашение между Российской академией наук и Администрацией Кемеровской области по созданию в регионе отделения РАН.

«Мы очень серьезно относимся к науке как основному драйверу роста всей нашей экономики. Вместе с ней работает вся наша промышленность, но ее интересуют, конечно, прикладные достижения, которые можно быстро использовать и реализовать в экономике. Понимая, что без фундаментальных исследований будущего у нашего региона не будет, мы приняли решение — заниматься поддержкой фундаментальных исследований за счет бюджета Кемеровской области. В этом году мы в десять раз увеличили расходы на фундаментальную науку, подписали соглашение с Российским Фондом Фундаментальных исследований. Общие наши вложения на этот год — 40 миллионов рублей, но это только первый шаг», — отметил присутствующий на заседании губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Президент РАН Александр Сергеев в ответ сообщил, что в ближайшее время делегация президиума РАН посетит Кемеровскую область с ответным визитом.

Председатель Сибирского отделения РАН Валентин Пармон отметил особую важность соглашения между РАН и Кемеровской областью для жителей Сибири.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.