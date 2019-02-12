Более 800 млн рублей направят на развитие бизнеса в Новосибирской области

Самозанятые жители Новосибирской области получат поддержку в рамках нового национального проекта «Развитие малого и среднего предпринимательства и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Как сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области, вопросы развития промышленности, а также малого и среднего предпринимательства рассмотрели в правительстве региона.

Так, на поддержку промышленности в рамках реализации областной госпрограммы в 2019 году планируют направить чуть больше 94 млн рублей, в том числе 40 млн поступит из фонда развития промышленности Новосибирской области. В свою очередь, меры господдержки малого и среднего предпринимательства составят 819 млн рублей – это средства федерального и областного бюджетов. Данные вопросы были в центре внимания участников совместного заседания совета по развитию промышленности и предпринимательства, совета МАРП и совета новосибирской городской торгово-промышленной палаты.

По словам заместителя губернатора Сергея Семки, перед областными властями в сфере промышленности и предпринимательства стоит важная задача — выработать новые механизмы господдержки.

Как отметил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров, оборот предприятий малого и среднего бизнеса в регионе составляет более 50% от оборота всех предприятий.

Новый национальный проект «Развитие малого и среднего предпринимательства и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» разработан в соответствии с указом президента РФ. Среди предусмотренных направлений работы – содействие укреплению и росту малых предприятий, вовлечение в предпринимательство широких слоев населения, в том числе самозанятых граждан. Кроме того, нацпроект включает в себя пять федеральных проектов и будет реализован в рамках региональных программ.

Андрей Гончаров подчеркнул, по итогам 2018 года индекс промышленного производства в Новосибирской области выше среднего по стране и составил 105,6%. Это стало возможным за счет реализации высокотехнологичных проектов развития предприятий, в частности, в рамках программы реиндустриализации экономики региона.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло провёл совещание, на котором рассматривалось участие регионов в программах институтов развития и проектах крупных российских компаний в 2018 году.

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