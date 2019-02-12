Сибирь на форуме в Сочи-2019

В региональном АИР рассказали, какие проекты будут представлены от Новосибирской области на Сочинском форуме

Бизнес
Арина Воробьева
 
В рамках экономического форума в Сочи от Новосибирской области будет представлен проект промышленно-логистического парка Новосибирской области и ТОСЭР «Линево». Кроме того состоится подписание соглашение между региональным минздравом и ГК «ВИС». От Агентства инвестиционного развития (АИР)...
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В состав новосибирской делегации на Сочинском форуме вошел директор ИЦиГ СО РАН Алексей Кочетов

Власть
Павел Процюк
 
Делегация Новосибирской области, которую возглавил глава региона Андрей Травников, начала работу на Российском инвестиционном форуме – 2019 в Сочи. На площадках форума проекты программы...

Омская область заключит соглашения с «Газпромнефтью» и «Сбербанком» в рамках форума в Сочи

Власть
Дмитрий Катаев
 
Делегация Омской области во главе с губернатором региона Александром Бурковым примет участие в работе XVIII Российского инвестиционного форума (РИФ), который пройдет 14-15 февраля в...
Группа «ВИС» займется строительством 7 поликлиник в Новосибирске в рамках ГЧП

Группа «ВИС» займется строительством 7 поликлиник в Новосибирске в рамках ГЧП

Новости
Ольга Щетинкина
 
«Седьмая концессионная компания», входящая в группу «ВИС», после проведения конкурсных процедур определена частным партнером проекта ГЧП по созданию в Новосибирске 7 городских поликлиник.   Как рассказали...

Андрей Травников: «30 проектов в рамках программы «Академгородок 2.0» будут представлены на инвестиционном форуме...

Власть
Павел Процюк
 
Делегация Новосибирской области, которую возглавит губернатор Андрей Травников, 14-15 февраля будет работать на Российском инвестиционном форуме в Сочи. В рамках мероприятия планируется организовать выставочную...

Андрей Травников встретится в Сочи с представителями крупного бизнеса

Бизнес
София Коротич
 
В четверг, 15 февраля в Сочи начал работу Российский инвестиционный форум-2018. Новосибирская область представит на нем наиболее перспективные инвестиционные проекты. Делегация Новосибирской области начала работу...
Итоги работы делегации Новосибирской области на площадках Российского инвестиционного форума «Сочи-2017»

Новосибирский регион остаётся привлекательным научным и промышленным центром

Экономика
Борис Резун
 
Итоги работы делегации Новосибирской области на площадках Российского инвестиционного форума «Сочи-2017» подвел 1 марта губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий. По его мнению, регион удерживает...

Концепция проекта строительства четвертого моста признана лучшей

Бизнес
София Коротич
 
Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий отметил ключевые моменты работы делегации Новосибирской области на инвестиционном форуме «Сочи-2017» на брифинге, посвященном итогам мероприятия. Напомним, делегация Новосибирской области,...

OCSiAl представляет Новосибирскую область на Российском инвестиционном форуме «Сочи-2017»

Бизнес
София Коротич
 
С 27 по 28 февраля в Сочи проходит Российский инвестиционный форум, куда во главе с губернатором Владимиром Городецким отправилась делегация Новосибирской области. Ключевая тема,...
КЭФ

Февральская революция

Экономика
Станислав Казаченко
 
Инвестиционный форум в Сочи может «переехать» на февраль, когда традиционно проводится аналогичное мероприятие в Красноярске. Эксперты готовы к тому, что это приведет к закрытию...

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Совет старейшин СО РАН попросил Владимира Путина не передавать в распоряжение Минобрнауки имущество СО РАН
13 Февраль, Среда
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В региональном АИР рассказали, какие проекты будут представлены от Новосибирской области на Сочинском форуме

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