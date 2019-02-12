Сибирь на форуме в Сочи-2019
В региональном АИР рассказали, какие проекты будут представлены от Новосибирской области на Сочинском форуме
В состав новосибирской делегации на Сочинском форуме вошел директор ИЦиГ СО РАН Алексей Кочетов
Омская область заключит соглашения с «Газпромнефтью» и «Сбербанком» в рамках форума в Сочи
Группа «ВИС» займется строительством 7 поликлиник в Новосибирске в рамках ГЧП
Андрей Травников: «30 проектов в рамках программы «Академгородок 2.0» будут представлены на инвестиционном форуме...
Андрей Травников встретится в Сочи с представителями крупного бизнеса
Новосибирский регион остаётся привлекательным научным и промышленным центром
Концепция проекта строительства четвертого моста признана лучшей
OCSiAl представляет Новосибирскую область на Российском инвестиционном форуме «Сочи-2017»
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Совет старейшин СО РАН попросил Владимира Путина не передавать в распоряжение Минобрнауки имущество СО РАН
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В региональном АИР рассказали, какие проекты будут представлены от Новосибирской области на Сочинском форуме
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В Новосибирске предложили изменить избирательную систему для депутатов горсовета
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Блоггера Виталия Чеусова назначили в руководство департамента транспорта Красноярска
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Общественная палата Новосибирской области решила выдвинуть Надежду Болтенко на позицию детского омбудсмена
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Выбрана архитектурная концепция фасадов нового терминала Толмачево
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Валентин Коновалов изменил структуру исполнительных органов власти Хакасии
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Горный может получить статус ТОСЭР уже в феврале 2019
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В состав новосибирской делегации на Сочинском форуме вошел директор ИЦиГ СО РАН Алексей Кочетов
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Асанцев, Пинус и Науменко поспорили, как оценивать деятельность мэра Новосибирска
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Депутаты одобрили работу Анатолия Локтя и мэрии Новосибирска в 2018 году