Сибирь на форуме в Сочи-2019

В рамках экономического форума в Сочи от Новосибирской области будет представлен проект промышленно-логистического парка Новосибирской области и ТОСЭР «Линево». Кроме того состоится подписание соглашение между региональным минздравом и ГК «ВИС». От Агентства инвестиционного развития (АИР)...