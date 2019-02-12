Омская область вошла в тройку лидеров среди регионов СФО по производству сельхозпродукции

По данным Омскстата, в 2018 году аграрии Омской области произвели сельхозпродукции на сумму 88,5 млрд рублей и в рейтинге регионов Сибирского федерального округа заняли 2 место.

Как сообщает Омскстат, Омская область в 2018 году произвела продукцию на общую сумму 88,5 млрд рублей. На долю региона приходится 16,6% от всей произведенной в Сибири сельхозпродукции – это примерно шестая часть от всего объёма. Такие цифры обеспечили Омской области 2 место в рейтинге регионов СФО.

Первое место занимает самый аграрный регион – Алтайский край. На его долю приходится 22,3% от общего объема произведенной продукции на сумму 119 млрд рублей. Тройку лидеров замыкает Новосибирская область. Ее доля составила 14,6%, а продукции произведено на 77,7 млрд рублей.

Наибольший вклад, по данным Омскстата, в производство продукции сельского хозяйства Омской области внесли сельскохозяйственные организации, на долю которых приходилась почти половина произведенной продукции.

Объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей в 2018 году снизился относительно предыдущего года на 0,3%. Спад объемов производства произошел вследствие сокращения продукции животноводства на 2,4%. Производство продукции растениеводства увеличилось на 1,8%.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал, что совет по вопросам развития АПК создан при губернаторе Новосибирской области. Он должен создать условия для роста производства основных видов сельхозпродукции и пищевых продуктов.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.