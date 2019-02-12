Имущество и счета собственника кемеровской «Зимней вишни» арестованы судом

Арбитражный суд Кемеровской области наложил арест на имущество основного собственника сгоревшего ТРЦ «Зимняя вишня» — «Кемеровский кондитерский комбинат».

Согласно материалам дела, арбитражного суда Кемеровской области определил наложить арест на денежные средства, в том числе те, которые будут поступать на банковский счет ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», а также на иное имущество, принадлежащее компании.

Такое решение суд принял в связи с исками, которые поступили в отношении Кемеровского кондитерского комбината от компании ООО «Апельсин» и предпринимателя Светланы Брюховой. Они арендовали площади для своих магазинов в ТЦ «Зимняя вишня». После трагедии предприниматели захотели возместить ущерб и взыскать с комбината в общей сложности 47 млн рублей. Во столько они оценили убытки, которые понесли после пожара — это себестоимость товаров и торгового оборудования, а также упущенная выгода. В январе 2019 года суд принял заявления к производству.

В итоге, суд решил лишь частично удовлетворить требования истцов, посчитав заявленные суммы «чрезмерными», и арестовал денежные средства и имущество ККК в «пределах заявленной суммы реального ущерба».

Стоит отметить, что компания «Апельсин» подала в арбитражный суд Кемеровской области иск к Кемеровскому кондитерскому комбинату в конце декабря 2018 года. Предприятие требовало возместить 11,6 млн рублей, из которых 1,1 млн — стоимость торгового оборудования, более 5 млн — себестоимость товара, остальная часть — упущенная выгода. В результате, суд обязал комбинат выплатить лишь половину заявленной суммы и арестовал имущество собственника на 6,2 млн рублей.

В свою очередь, исковые требования предпринимателя Светланы Брюховой составили более 35 млн рублей, в том числе более 18 млн — стоимость товара и более 16 млн — упущенная выгода. Однако, суд посчитал, что комбинат должен выплатить ей 19 млн рублей.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что арбитражный суд Томской области удовлетворил иск ИП Николая Бабкина о взыскании 101,7 млн. рублей с основного собственника кемеровского ТРЦ «Зимняя вишня» — «Кемеровского кондитерского комбината».

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