Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пописал распоряжение о выделении четырем ведущим университетам Сибири более 2,2 млрд. рублей в 2019 году на повышение их конкурентоспособности на международной арене. Постановление было опубликовано на сайте правительства РФ 12 февраля.

Наибольшие суммы направят на повышение конкурентоспособности Новосибирского государственного университета (НГУ) и Томского государственного университета (ТГУ) – по 860,9 млн. рублей. На Томский политехнический университет (ТПУ) предусмотрены средства в размере 430,4 млн руб., Сибирский федеральный университет (СФУ) в Красноярске получит 122,9 млн. руб.

Средства на повышение конкурентоспособности университетов России закладываются в федеральный бюджет на 2019 год, их общий объем составит 9,9 млрд. рублей, которые будут предоставлены 21 вузу страны.

Согласно постановлению, деньги выделяются в рамках программы «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование». Среди его целей — вхождение России в десятку стран мира по качеству общего образования и увеличение числа российских вузов в топ-500 глобальных рейтингов университетов.

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