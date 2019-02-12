Судебные приставы закрыли ТЦ в Кузбассе из-за нарушений пожарной безопасности

Судебные приставы Анжеро-Сужденска Кемеровской области повторно запретили эксплуатацию торгового центра «Экватор» из-за нарушений противопожарной безопасности.

Как сообщает пресс-служба ФССП по Кемеровской области, в отдел судебных приставов по Анжеро-Судженску поступили исполнительные листы, выданные по иску прокурора о запрете использования здания торгового центра, а также об устранении нарушений требований пожарной безопасности и градостроительного законодательства.

Суд постановил, что выявленные в ходе проверки торгового центра нарушения противопожарной безопасности создают угрозу жизни и здоровью людей, в том числе и ребятишек. Ведь в данном ТЦ, помимо многочисленных магазинов, располагается спортивный зал и детская игровая комната.

На данный момент судебный пристав-исполнитель опечатал все входы и выходы здания. ТЦ «Экватор», по информации пресс-службы ведомства, будет закрыт для посетителей до устранения всех выявленных нарушений.

Следует отметить, что в мае 2018 года деятельность данного торгового центра уже приостанавливалась. Только в сентябре 2018 года ТЦ снова был допущен к эксплуатации. О том, на какое время на этот раз будут закрыты двери торгового центра, пока неизвестно.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал, что два месяца назад судебные приставы опечатали два торговых центра в Новосибирске. Такое решения принято в связи с нарушениями пожарной безопасности.

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