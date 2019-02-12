И.о. бизнес-омбудсмена в Иркутской области приняла решение покинуть пост

И.о. уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области Эвелина Секулович решила покинуть аппарат бизнес-омбудсмена. О причинах увольнения она рассказала на своей странице в «Facebook».

Заявление об увольнении по собственному желанию и.о. уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области Эвелина Секулович направила губернатору региона Сергею Левченко сегодня,12 февраля.

Как сообщается в тексте письма, копии которого Эвелина Секулович опубликовала на своей странице в «Facebook», одна из причин ее ухода связана с давлением со стороны областного правительства. Из документа следует, что министр, отвечающий за развитие предпринимательства в Иркутской области, полагает, что Секулович незаконно осуществляет деятельность по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности. Кроме того, женщина говорит о рисках конкретно для себя и не исключает возможности возбуждения против нее уголовного дела.

В связи с этим, обращаясь к губернатору, Эвелина Секулович просит его назначить нового уполномоченного, чтобы она могла покинуть правозащитный институт.

На данный момент пока не ясно, кто будет исполнять обязанности бизнес-омбудсмена Иркутской области.

Отметим, что с 2014 года пост областного бизнес-омбудсмена занимал Алексей Москаленко. В июне 2018 года он был назначен общественным бизнес-омбудсменом для защиты прав предпринимателей в условиях режима охраны Байкальской природной территории. После этого, кресло бизнес-омбудсмена Приангарья так никто и не занял.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал, что 31 января на сессии регионального парламента на пост уполномоченного по правам предпринимателей в Новосибирской области избран Николай Мамулат. За его кандидатуру проголосовало 63 депутата.

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