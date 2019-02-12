Совет научной молодежи СО РАН 12 февраля направил письмо на имя президента РФ Владимира Путина с просьбой пересмотреть распоряжение правительства о грядущей передаче управления над имуществом СО РАН в новосибирском Академгородке министерству науки и высшего образования РФ. Авторы аргументируют свою позицию невозможностью успешного выполнения программы Академгородок 2.0 в случае, если распоряжение правительства будет выполнено.

В письме указывается, что его копии также направлены председателю Совета Федерации РФ Валентине Матвиенко, министру науки и высшего образования РФ Михаилу Котюкову, а также президенту РАН академику Александру Сергееву. Документ размещен на сайте СО РАН.

«В настоящее время в Правительстве РФ возникла непроработанная инициатива лишить Сибирское отделение РАН права оперативного управления имуществом и землями Новосибирского научного центра, стратегически важными для реализации программы развития новосибирского Академгородка. Реализация этого замысла существенно усложнит создание новых научных, инновационных и инфраструктурных объектов, интегрированных в экосистему новосибирского Академгородка, и приведёт к возникновению новых территориальных и имущественных барьеров на территории научного центра», — говорится в письме.

По словам авторов обращения к президенту, особую обеспокоенность у молодых ученых Сибири вызывают возникающие риски для развития социальной инфраструктуры, необходимой для закрепления перспективных молодых учёных в Новосибирском научном центре. В письме обращается внимание на то, что возникшие барьеры сделают невозможной реализацию инициатив президента по проекту развития новосибирского Академгородка без значительных временных потерь.

«Отдельно следует отметить, что Сибирское территориальное управление Министерства науки и высшего образования РФ в настоящее время уже критически обременено обязательствами по содержанию находящегося в его ведении в Новосибирской области земельно-имущественного комплекса и ограничено в возможностях эффективной эксплуатации элементов этого комплекса. Поэтому передача дополнительных имущественных обязательств Сибирскому территориальному управлению не повысит эффективность управления земельно-имущественным комплексом новосибирского Академгородка, как декларируется инициаторами готовящегося распоряжения Правительства РФ», — сообщается в письме. В пример авторы приводят здания Институтов бывшего СО РАСХН в п.г.т. Краснообск, которые частично законсервированы и ветшают. Также в отдельных зданиях детских садов в Новосибирске по нескольку лет не могут восстановить функционирование бассейнов – как, например, в ДОУ №477.

«Мы опасаемся, что поспешные действия правительства РФ могут нанести непоправимый вред реализации, поддержанной вами инициативы развития новосибирского Академгородка. Просим вас сохранить за Сибирским отделением РАН право прямого оперативного управления имущественным комплексом, землями Академгородка и сопредельных территорий Новосибирской области, — обращаются к президенту представители совета научной молодежи. — Без такой возможности реализация инициированного вами плана развития новосибирского Академгородка, а также пунктов вашего указа от 07 мая 2018 г., касающихся научно-технологического развития России, будет идти неэффективно и с низкой скоростью. От взвешенных и продуманных государственных решений сегодня зависит будущее науки на несколько следующих десятилетий и судьбы десятков тысяч действующих и будущих ученых».

Напомним, что 11 ноября «Континенту Сибирь» стало известно – Сибирское отделение российской академии наук (СО РАН) может в ближайшее время окончательно лишиться имущества, земли и строений в новосибирском Академгородке в пользу Сибирского территориального управления министерства высшего образования и науки РФ.

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