Группа «ВИС» займется строительством 7 поликлиник в Новосибирске в рамках ГЧП

«Седьмая концессионная компания», входящая в группу «ВИС», после проведения конкурсных процедур определена частным партнером проекта ГЧП по созданию в Новосибирске 7 городских поликлиник.

Как рассказали в пресс-службе группы «ВИС», в рамках государственно-частного партнерства «Седьмая концессионная компания» построит в Новосибирске сеть поликлиник. Организация оказалась единственным претендентом на участие в данном проекте.

Так, до конца 2022 года в Новосибирске появится 7 современных медицинских учреждений с общей мощностью более 6,5 тыс посещений в смену.

Этот проект стал результатом поданной в правительство Новосибирской области частной инициативы. Группа «ВИС» в 2018 году предложила реализовать его на принципах государственно-частного партнерства. В результате, около 80% средств будет привлечено холдингом в качестве частных инвестиций. Стоимость проектирования, строительства и оснащения создаваемых объектов оценивается в 7,8 млрд рублей.

Проект предусматривает не только проектирование и строительство зданий, но и оснащение их оборудованием нового поколения, включая комплексы для компьютерной томографии МРТ, маммологические системы, УЗИ и рентгенологическое оборудование. Новая сеть медицинских учреждений позволит внедрить современные медицинские технологии, обеспечить доступность диагностических и профилактических обследований и создать в перспективе региональный клинический дата-центр.

По данным пресс-службы холдинга, подписание соглашения о государственно-частном партнёрстве между министерством здравоохранения Новосибирской области и «Седьмой концессионной компанией» планируется в рамках российского инвестиционного форума, который пройдёт в Сочи 14-15 февраля.

Напомним, что на прошедшем в 2017 году форуме, посвященном государственно-частному партнерству, заместитель генерального директора ГК «ВИС» Александр Ким заявил о возможности участия группы компаний в конкурсе на строительство 7 платных поликлиник.

Однако, стоит отметить, что предыдущий конкурс на строительство 7 поликлиник в отдалённых районах Новосибирска не состоялся из-за отсутствия заявок. По мнению экспертов, это произошло из-за того, что проект оказался не интересен для потенциальных инвесторов.

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