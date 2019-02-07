Болтенко против Есиповой за пост детского омбудсмена Новосибирской области

Неофициально уже развернулась конкуренция за пост уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области. В кулуарах обсуждают, что перевесит — политический багаж Надежды Болтенко или реноме «общественника» Татьяны Есиповой.

Конкурс на должность детского омбудсмена в Новосибирской области объявлен две недели назад, ни одной заявки в соответствующую комиссию Законодательного собрания на момент написания материала не поступало. Но в политических кулуарах уже идет обсуждение двух потенциальных претендентов на этот пост. Вероятно, к моменту обнародования кандидатов — к весне — противостояние закончится. Учитывая фигуры соискательниц, вряд ли оно выйдет в публичную плоскость.

Первая обсуждаемая кандидатура — искушенная в политических делах региона Надежда Болтенко, бывшая соратница Владимира Городецкого. Когда он был мэром, возглавляла горсовет Новосибирска. Затем Городецкий стал губернатором, она переместилась в Совет Федерации. В 2018 году сенатором от области стал сам Владимир Городецкий, а Надежда Болтенко теперь занимает почетную, но не обремененную внятным функционалом должность заместителя руководителя администрации и правительства Новосибирской области при первом вице-губернаторе Юрии Петухове.

Надежда Болтенко родилась в 1957 году. Заместитель руководителя администрации губернатора Новосибирской области и правительства, председатель «Союза женщин Новосибирской области», член «Единой России». Окончила Новосибирский медицинский институт. С 1990 года — депутат Заельцовского районного Совета Новосибирска. 1992 год — заведующий районным отделом здравоохранения Заельцовской администрации Новосибирска. С 1994-го четыре раза переизбиралась в городской Совет депутатов Новосибирска. В 2004 году стала председателем Совета депутатов. В 2014 году делегирована в Совет Федерации от правительства Новосибирской области.

Второй соискатель на должность детского омбудсмена — заместитель председателя комитета по социальной политике в Законодательном собрании Новосибирской области Татьяна Есипова. Бывший председатель новосибирского «Общества «Даун Синдром», руководила комиссией по вопросам семьи, материнства и детства в областной Общественной палате. Растит сына с ограниченными возможностями. Ее имя не впервые появляется среди претендентов на ответственную должность. Например, о ней говорили как о человеке, который мог бы занять кресло министра труда и социального развития Новосибирской области. Некоторые из собеседников «Континента Сибирь» упоминают, что в ее карьере принимает определенное участие депутат Госдумы РФ Александр Карелин. Татьяна Есипова — член президиума политсовета новосибирского регионального отделения «Единой России», в декабре вошла в Генсовет «ЕР». Замолвить за нее словечко мог и член президиума Генсовета партии Сергей Неверов, с которым она в товарищеских отношениях.

Татьяна Есипова родилась в 1971 году. Заместитель председателя комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда занятости населения Законодательного собрания Новосибирской области. Окончила Новосибирский инженерно-строительный институт и Новосибирский государственный педагогический университет (детский практический психолог). В 2002-2016 гг. — председатель и учредитель новосибирской общественной организации инвалидов «Общество «Даун Синдром». Член Общественной палаты Новосибирской области (2007–2009 гг., 2013–2015 гг.), председатель комиссии по вопросам семьи, материнства и детства в ОП. С 2015-го — депутат Законодательного собрания Новосибирской области.

Татьяна Есипова предпочла не давать подробный комментарий на тему уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области. «Кандидат на эту должность должен быть профессионалом в вопросах защиты детей, должен был посвятить этому большую часть своей деятельности. Важно, чтобы в этой работе он добился явных успехов, пользовался авторитетом среди некоммерческих общественных организаций. Претендент на пост уполномоченного должен быть открытым человеком и всегда стоять на стороне ребенка», — ответила Татьяна Есипова корреспонденту «Континента Сибирь» на вопрос о потенциальных претендентах в омбудсмены.

Право предлагать кандидата в уполномоченные по правам ребенка в Новосибирской области есть у губернатора, депутатов Законодательного собрания и парламентских фракций, а также у региональной Общественной палаты (ОП). Уполномоченный определяется на сессии ЗС по итогам депутатского голосования. Председатель ОП Новосибирской области Галина Гриднева рассказала корреспонденту «Континента Сибирь», что пока вопрос о выдвижении кандидатов не обсуждался, никто из потенциальных претендентов на ОП не выходил. По ее словам, кандидатам стоит проявить инициативу, чтобы члены палаты могли определить свою позицию и решить, кого поддержать.

Председатель комитета по соцполитике Законодательного собрания Новосибирской области, заместитель конкурсной комиссии Игорь Гришунин отметил в беседе с корреспондентом «Континента Сибирь», что фракция «Единая Россия» будет обсуждать вопрос о поддержке кандидата в омбудсмены накануне сессии ЗС, где парламентарии выберут уполномоченного. Обычно депутаты «ЕР» голосуют по таким вопросам консолидированно.

Ни от Надежды Болтенко, ни от Татьяны Есиповой, уверяет депутат, он не слышал о желании выдвигаться в уполномоченные. Тем не менее он считает обеих женщин «достойными кандидатами».

По словам Игоря Гришунина, не стоит рассуждать о возможности «политического размена» должности детского омбудсмена. «Как и в случае с бизнес-омбудсменом, когда никакого политического размена не было. В сфере защиты прав детей много проблем, ситуация очень серьезная. На посту уполномоченного по правам ребенка нужно много работать и важно доводить работу до конца. Ведь речь идет о судьбе ребенка. Дети вырастают, то есть, по сути, мы говорим о судьбе общества», — подчеркивает Игорь Гришунин.

По информации источников «Континента Сибирь», губернатор региона Андрей Травников склоняется к поддержке кандидатуры Надежды Болтенко. Вопрос о региональном омбудсмене, вероятнее всего, будет приниматься без вмешательства федеральных сил. Депутаты-«единороссы» в Законодательном собрании, скорее всего, не пойдут против главы области в рассматриваемой ситуации.

Но нельзя сбрасывать со счетов «антирейтинг» Надежды Болтенко, который на предстарте и раньше выбивал ее из гонки за омбудсменские должности. Татьяне Есиповой 48 лет, Надежде Болтенко — 62. Нынешнему детскому омбудсмену Любови Зябревой — 66, и она могла бы уйти на пенсию. А вот Нине Шалабаевой, в конце прошлого года переизбранной региональным уполномоченным по правам человека, — уже 70. Еще раньше ее место могло стать синекурой для Надежды Болтенко. Но для «успокоения» общественности, а также по просьбе из Москвы Шалабаева начала работать омбудсменом в 2013 году и продолжила в 2018-м.

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