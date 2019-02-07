В Красноярском крае появится завод по глубокой переработке зерна

Томская компания «Сибирская аграрная группа» намерена построить на территории агропромышленного парка «Сибирь» в Красноярском крае завод по глубокой переработке зерна.

Как сообщает «Интерфакс» с ссылкой на основного бенефициара группы Андрея Тютюшева, строительство завода по глубокой переработке зерна в Красноярском крае согласовано с правительством региона.

Место для возведения предприятия пока точно не определено, но, по словам Андрея Тютюшева, предположительно это территория агропромышленного парка при Березовской ГРЭС.

Инвестиции в проект составят около 15 млрд рублей.

В 2019 году, как пишет «Интерфакс», будет подготовлен проект завода. Начало строительства запланировано на 2020. Выпускать предприятие будет крахмалы, лизин, биоэтанол и другую продукцию.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что мини-завод по производству элитного сыра откроется на базе роботизированного комплекса «Сибирское молоко» в Асиновском районе Томской области. Инвестиции в проект составят 30 млн рублей.

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